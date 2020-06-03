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أخبار العالم

لا عدالة ولا سلام .. مظاهرات حاشدة تندد بوحشية الشرطة الأمريكية في واشنطن.. بث مباشر

الأربعاء 03/يونيو/2020 - 05:48 م
المظاهرات الحاشدة
المظاهرات الحاشدة في واشنطن
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على صالح
يتجمع المتظاهرون الأمريكان أمام مبنى الكابيتول في العاصمة واشنطن، اليوم الأربعاء، 3 يونيو؛ للاحتجاج على وحشية الشرطة، في فعالية أطلق عليها اسم "لا عدالة، لا سلام" ، في أعقاب وفاة جورج فلويد في أيدي ضباط شرطة مينيابوليس.

واجتاحت العاصمة الأمريكية احتجاجات عنيفة بعد قتل شرطة شرطي أبيض للمواطن الأمريكي من أصل أفريقي، وادعت انه كان مسلح، وهو الأمر الذي قابله قرار الرئيس دونالد ترامب بنشر "قوات فيدرالية إضافية" في واشنطن في محاولة لاستعادة "القانون والنظام".


واندلعت الاحتجاجات عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يمكن تعبئة "جميع القوات الفيدرالية"، بما في ذلك الجيش، كوسيلة لاستعادة النظام في المدينة.

 كما أوصى ترامب بشدة "أن ينشر كل حاكم ولاية الحرس الوطني الأمريكي بأعداد عالية بما يكفي" للسيطرة على الشوارع ، محذرا من أنه إذا فشلوا في ذلك ، فإنه سينشر الأصول العسكرية الأمريكية في تلك المواقع.


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