طارق مصطفى يهنئ محمود سعد بالتعافي من كورونا
الأربعاء 03/يونيو/2020 - 07:12 م
طارق مصطفى
علق طارق مصطفى، المدرب العام لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على شفاء محمود سعد، المدير الفني لاتحاد الكرة المصري من فيروس كورونا المستجد. ونشر طارق مصطفى صورة محمود سعد وعلق عليها: "الحمد لله والشكر لله، حمدا لله على السلامة دكتور محمود". وكان اتحاد كرة القدم المصري، أعلن شفاء محمود سعد المدير الفني للجبلاية، من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بعد ظهور سلبية نتيجة المسحة الطبية الأخيرة. وأجرى محمود سعد المسحة الأخيرة منذ ساعات، للاطمئنان على مدى تحسن حالته الصحية، والوقوف على نسبة شفائه من الوباء.