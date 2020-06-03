3 طرق للتحدث الآمن مع المصابين بـ كورونا.. صور

أعلنت وزارة الصحة والسكان، توفير ترمومتر شخصى للمصابين بكورونا والمعزولين منزليا على أن يقوموا بقياس درجة الحرارة بشكل دورى عن طريق وضع الترمومتر تحت الإبط مع تسجيل درجة الحرارة.





وكانت وزارة الصحة، قد كشفت عن 3 طرق للتحدث الآمن مع المصابين بـ كورونا والذي يتم عزلهم منزليا لتلقيهم البروتوكول العلاجي الذي حددته الوزارة، مؤكدة أهمية الحرص الشديد على التباعد الاجتماعي منعا لنقل العدوى.





وأوضحت وزارة الصحة، أن الطريقة الأولى تتمثل فى التحدث عبر الموبايل أو التليفون الأرضي، والثانية التحدث من خلف باب أو أى حجاب، والطريقة الثالثة تتمثل في ارتداء الكمامة والحرص على التباعد بمسافة لا تقل عن مترين، مع اختصار زمن المحادثة مع الآخرين.





وأعلنت وزارة الصحة، عن توفير ترمومتر شخصى للمصابين بكورونا والمعزولين منزليا على أن يقوموا بقياس درجة الحرارة بشكل دورى عن طريق وضع الترمومتر تحت الإبط مع تسجيل درجة الحرارة.









وأعلنت وزارة الصحة و السكان، عن قواعد لمكافحة عدوي فيروس كورونا بالعزل المنزلي.









واوضحت الوزارة، ان لمكافحة الفيروس يجب تطهير الأسطح المشتركة باستمرار (مع ارتداء قفازات | جوانتي) كالتالي:









مقابض الأبواب

التليفون الأرضي

الطاولات

الكمبيوتر

كافة الأسطح المشتركة الأخرى وخاصة الحمام المشترك





ويتم استخدام الكحول 70 % أو الكلور المخفف (يضاف 20 مللي من كلور تركيز 5 % إلى لتر ماء)









واكدت الوزارة علي، نظافة اليدين بالطرق التاليه:





غسل الأيدي لمدة لا تقل عن نصف دقيقة أو فركها بالكحول 70 % تجنب ملامسة الأنف والعين والفم بأيد غير نظيفة





وأوضحت وزاره الصحة القواعد العامة للعزل المنزلي:-





ابق بغرفتك طيلة فترة العزل حافظ دوما على مسافة لا تقل عن مترين عند التعامل مع أي شخص.





ارتدي الكمامة عند التعامل مع أي شخص.





تمنع الزيارات أثناء فترة العزل تجنب المصافحة والتلامس مع الشخص المصاب أو افرازاته.









وكشف بروتوكول علاج العزل المنزلى الذى أصدرته وزارة الصحة والسكان لعلاج المصابين بكورونا، عن تسليم المريض الذى تقرر عزله منزليا كارت متابعة، على أن يقوم الطبيب المعالج بوصف العلاج وشرحه للمريض، وتقوم الممرضة باستكمال البيانات بكارت المتابعة المنزلًى.





وقال برتوكول علاج العزل المنزلى لوزارة الصحة، أن التمريض يقوم بشرح القواعد للمريض علي أن يام ارسال نسخة من بيانات المريض لمكتب مدير المستشفى والذي ٌيقوم بدوره بإرساله لمديرية الشئون الصحٌة التابعة.





وأضاف البرتوكول أنه يتم التنسيق مع الإدارة الصحية التابع لها سكن المريض المعزول، ويتم متابعة علاجه تليفونيا، للتأكد من اختفاء الأعراض بعد التزامه بكافة التعليمات.





وتابع البروتوكول: عند اختفاء الأعراض يتم تدوين تاريخ الشفاء علي مدار 14 يوما فى العزل المنزلى، كما يتم تسجيل بيانات الحالة علي البرنامج الإلكتروني منذ تأكد الإصابة وحتي تمام الشفاء بالإضافة إلى كافة التحاليل التى أجريت لها.





يشار إلى أن المريض يقوم بعمل تحليل PCR مرتين، للتأكد من عدم وجود العدوى به، وشفائه تماما من المرض.









أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تفاصيل الجرعات الدوائية التي يحصل عليها المصابين بكورونا في العزل المنزلي.





واوضحت الوزارة، إن المريض يحصل علي هيدروكسي كلوروكين 200 ملجم بكمية 16 قرصا لمدة 6 أيام، على أن يحصل في اليوم الأول علي قرصين كل 12 ساعة وبداية من اليوم الثاني وحتي السابع يحصل علي قرص كل 12 ساعة يوميا، و فيتامين سي 1جم بكمية إجمالية 7 أقراص يحصل فيها يوميا على قرص واحد لمدة 7 أيام، كما يحصل علي زنك 50 مجم بكمية إجمالية 7 أقراص يحصل علي قرص يوميا لمدة 7 أيام.





وأضافت وزارة الصحة والسكان، أن المريض يحصل أيضا في العزل المنزلي على لاكتوفيررين أكياس بكمية إجمالية "14 كيس" ليحصل علي كيسين يوميا لمدة 7 أيام، كما يحصل المريض علي أستيل سستايين 200 بكمية "21 كيس" وذلك 3 مرات يوميا لمدة 7 أيام .





وتابعت وزارة الصحة، ويحصل المريض علي باراسيتامول 500 مجم بإجمالي 10 أقراص يحصل عليها المريض عند ارتفاع درجات الحرارة، وبالنسبة للأطفال يحصلون علي علي ازيثرومايسيين شراب وباراسيتامول شراب .









وأكملت وزارة الصحة والسكان، أن يتم وضع علبة هاند جيل و5 ماسكات وترمومتر زئبقي لقياس درجة الحرارة .



