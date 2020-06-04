تفاصيل المؤتمر الافتراضي الدولى حول فيروس كورونا بجامعة حلوان

تنظم جامعة حلوان اليوم، الخميس، فى تمام العاشرة صباحا، فعاليات المؤتمر الافتراضي الدولى حول فيروس كورونا المستجد بعنوان "تحديات وممارسات متعددة التخصصات".





ويعقد المؤتمر بواسطة الفيديو كونفرانس (أون لاين) وينظمه مجمع الإبداع والبحث العلمى بالجامعة تحت إشراف الدكتورة رويدا عبد الحميد صادق، مدير مجمع الإبداع والبحث العلمي.





ويناقش المؤتمر خلال انعقاده أون لاين مجموعة من الموضوعات حول التحديات المصاحبة لجائحة فيروس كورونا المستجد فى القطاعات المختلفة.





تضم الجلسة الطبية الأولى فى المؤتمر الافتراضي الدولي لجامعة حلوان في مواجهة فيروس كورونا المستجد، محاضرة للدكتور مصطفى الفيشاوي، أستاذ الأمراض المعدية بمركز قلب أسوان، عن الأساسيات المعرفية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، يليها محاضرة للبروفيسور الألماني ديتريتش ستويفيساند، أستاذ الأشعة التشخيصية بجامعة مارتن لوثر بألمانيا، عن العلامات التشخيصية لفيروس كورونا المستجد في الأشعات المقطعية للصدر.





كما تستعرض الجلسة، ما قامت به جامعة حلوان ممثلة في الكوادر البحثية من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب من جهود في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وتجربة التعليم عن بعد.







وذلك بمشاركة أكاديميين من ألمانيا واليابان، بالإضافة لباحثين من جامعة حلوان.



