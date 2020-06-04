AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

يقود سيارة وعمره 15 عاما.. حبس طالب ووالده 4 أيام تسبب في موت سيدة وإصابة أخرى في مدينتي

الخميس 04/يونيو/2020 - 01:15 ص
النائب العام
النائب العام
Advertisements
محمد عبد الله
أمر النائب العام بحبس طالب – عمره خمس عشرة سنة – ووالده احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ لتسبب الأول خطأً في موت سيدة وإصابة أخرى – بحي مدينتي بالقاهرة الجديدة - بإهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين حالَ قيادته مركبة بسرعة جاوزت الحد الأقصى، ودون الحصول على رخصة قيادة، وتمكين الثاني له من قيادة المركبة.

إذ أسفرت التحقيقات عن صدم الطالب السيدتين خلال قيادته المركبة -في صحبة ثمانية أشخاص- بسرعةٍ متجاوزة في الاتجاه المعاكس لسيرهما بالطريق؛ فتسبب في موت إحداهما وإصابة الأخرى، وقد أجمع الثمانية -صُحبة المتهم- على وقوع الحادث بتلك الصورة، وأن الطالب المتهم تلقى اتصالًًا من والده قبيل وقوع الحادث ادعى للأخير فيه قيادتَهُ السيارة بسرعة منخفضة.

بينما تمسك الطالب المتهم - خلال استجوابه - بعدم علم والده بقيادته السيارة قبل وقوع الحادث، مُدعيًا ترك الأخير مفتاحها بها وتمكنه لذلك من قيادتها، مُقرًّا بارتكابه الحادث على نحو ما انتهت إليه التحقيقات، إلا أن تحريات الشرطة أكدت علم والده بقيادة الطالب السيارة قبيل وقوع الحادث، والذي أكدت التحريات وقوعه على نحو ما تقدم. 


هذا، وقد تبينت النيابة العامة من معاينة سيارة الحادث وجودَ تلفٍ بمقدمتها وجانبها الأيمن وتهشم زجاجها الأمامي والأيسر، ووجود لفافة بها آثار اشتعال، فقررت إرسال الطالب المتهم لـ«مصلحة الطبِّ الشرعيِّ» لبيان مدى تعاطيه أيًّا من المواد المخدِّرة، وفحص بقايا اللفافة المضبوطة لبيان مدى احتوائها على أيٍّ من تلك المواد. 

وتشدد النيابة العامة على ما سبق أن أنذرت به من عواقب الإفراط في تدليل الأطفال والهروب من مسؤولية تأديبهم وتربيتهم على نحو سليم، والسماح لهم بأمور تسوقهم إلى ارتكاب جرائم تعرض حياة الناس وحياتهم للخطر، مؤكدة على تصديها لهذا الانفلات بما خوَّلها القانون من سلطات وإجراءات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كان على وشك الموت.. مراهق شجاع يخاطر بحياته لإنقاذ طفل من الغرق

إحالة المتهم بدهس شاب في أكتوبر للمحاكمة الجنائية العاجلة

النائب العام يحيل الأب وابنه إلى المحاكمة العاجلة في حادثة دهس 4 بأسيوط

الميكروباص الطائش.. قتل شابين دهسا وأصاب الثالث واصطدم بسيارة قمامة في إمبابة ..صور

ترشيحاتنا

الصحة: مروحة السقف تساهم في نشر الهواء الملوث.. وترك الحذاء خارج المنزل ضرورة حتى انتهاء أزمة كورونا

كارتيرون يرفض رحيل مدافع الزمالك

وزيرة التضامن: من الوارد فتح الحضانات بعد أسبوعين بإجراءات احترازية.. فيديو

الإعدام ربما ينتظر المتهم بقتل جورج فلويد.. تصعيد كبير في القضية

تراجع الإصابات والوفيات.. الصحة: تسجيل 1079 إصابة جديدة بـ كورونا.. و36 وفاة

بـ بنطلون مقطع.. رانيا فريد شوقى تثير الجدل من أمام البحر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل آيس كريم فانيليا

بـ شعر غجرى.. دنيا بطمة تثير الجدل بهذه الإطلالة

مظاهرات جورج فلويد تجتاح أثينا .. واشتباكات بين المحتجين والشرطة اليونانية | صور