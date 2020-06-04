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فن

أيام الزمن الجميل.. صورة نادرة لـ سعد الصغير مع الفنانة الراحلة وردة

الخميس 04/يونيو/2020 - 01:57 ص
سعد الصغير و الفنانة
سعد الصغير و الفنانة وردة
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مريم عزت
نشر الفنان سعد الصغير , عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة نادرة له بصحبة الفنانة الراحلة وردة . 
علق الفنان سعد الصغير على الصورة قائلا : ايام الزمن الجميل والايام الحلوة اللي بجد شرف ليا ان في يوم من الايام اشتغلت في مسلسل آن الاوان مع الملكة وردة الفن الجميل

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نالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيه وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره وجاءت ابرز التعليقات كالاتى : 

الله يرحمها يارب كانت محترمه جدا

ربنا يرحمها ويجعل مثواها الجنه 

كانت جميلة .. وردة علا 

جدير بالذكر ان الصغير قام ببطولة مسلسل "ولاد إمبابة" اضافة الي عمرو رمزى ومصطفى ابو سريع وشمس والفنان سمير غانم وفريدة سيف النصر وأحمد شيبة وسعد الصغير وشمس ونادر أبو الليف ويسرا المسعودي وبرلنتي فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكري ومحمود فارس وهاني الأسمر وإسماعيل فرغلي ومحمد فاروق، ومن تأليف أيمن بكري.


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