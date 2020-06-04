أيام الزمن الجميل.. صورة نادرة لـ سعد الصغير مع الفنانة الراحلة وردة

نشر الفنان سعد الصغير , عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " صورة نادرة له بصحبة الفنانة الراحلة وردة .

علق الفنان سعد الصغير على الصورة قائلا : ايام الزمن الجميل والايام الحلوة اللي بجد شرف ليا ان في يوم من الايام اشتغلت في مسلسل آن الاوان مع الملكة وردة الفن الجميل





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نالت الصورة اعجاب الكثير من متابعيه وتفاعل معه عدد كبير من جمهوره وجاءت ابرز التعليقات كالاتى :



