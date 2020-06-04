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مرأة

بـ فيست قصير.. سالي فؤاد تبهر متابعيها

الخميس 04/يونيو/2020 - 01:59 ص
سالي فؤاد
سالي فؤاد
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آية التيجي
شاركت الشيف سالي فؤاد متابعيها بصورة جديدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام. 

وظهرت سالي فؤاد بإطلالة بيضاء جذابة، وهو ما دفع متابعيها إلى التعبير عن إعجابهم.

وكتبت سالي فؤاد على صورتها ببعض الكلمات، معلقة "بتمنى وصفات الدايت تكون عجبتكم الاسبوع ده".


وتألقت سالي فؤاد مرتدية فيست باللون الأبيض والملون بألوان مختلفة من الأعلى واسفل الفيست، وارتدت تحته توب باللون الابيض وعليه بنطال جباردين باللون البيج، وهو ما أبرز من رقتها وناقتها.

وتركت سالي فؤاد شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة على تسريحة الويفي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

وأضافت سالي فؤاد بعض اللمسات البسيطة من المكياج، واختارت أن تبرز جمال عينيها بالآي لاينر، مع وضع اللون الأحمر كأحمر شفاه.

وأكملت سالي فؤاد إطلالتها ببعض الأكسسورات الناعمة، حيث اختارت ساعة يد باللون الذهبي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

واليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..


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