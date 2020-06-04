بـ فيست قصير.. سالي فؤاد تبهر متابعيها

شاركت الشيف سالي فؤاد متابعيها بصورة جديدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.





وظهرت سالي فؤاد بإطلالة بيضاء جذابة، وهو ما دفع متابعيها إلى التعبير عن إعجابهم.









مرتدية فيست باللون الأبيض والملون بألوان مختلفة من الأعلى واسفل الفيست، وارتدت تحته توب باللون الابيض وعليه بنطال جباردين باللون البيج، وهو ما أبرز من رقتها وناقتها. وتألقت سالي فؤاد





وتركت سالي فؤاد شعرها منسدلا على كتفيها بطريقة انسيابية ناعمة على تسريحة الويفي، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.





وأضافت سالي فؤاد بعض اللمسات البسيطة من المكياج، واختارت أن تبرز جمال عينيها بالآي لاينر، مع وضع اللون الأحمر كأحمر شفاه.



