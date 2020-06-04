كورونا تحت السيطرة.. وزيرة الصحة الفلسطينية: مصر الدولة الشقيقة الكبرى لنا ..فيديو

قالت مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، إن أزمة فيروس كورونا في فلسطين حاليا تحت السيطرة تماما، متابعة هناك 8 محافظات تعافت تماما من فيروس كورونا، ولكن هناك بعض المحافظات موضوعة تحت المراقبة، للقضاء على فيروس كورونا.





وأضافت مي الكيلة، في مداخلتها الهاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن وزارة الصحة الفلسطينية لديها 3 استراتيجيات لمواجهة فيروس كورونا، وهي الرصد الوبائي بالوصول إلى الشخص المصاب والمخالطين، وأيضا الدور العلاجي الذي يشمل كافة قطاعات الدولة.





وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية، أن منذ أيام تمت عودة الحياة الطبيعية لفلسطين، وذلك من خلال طرح بروتوكول يدعو للتعايش مع فيروس كورونا الفترة القادمة، موضحة البروتوكول يطلق عليه "التعايش مع كورونا نمط حياة".





وقدمت الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي ، والحكومة ووزارة الصحة المصرية، كما قدمت الشكر لجمعية الهلال الأحمر المصري والمخابرات المصرية والفلسطينية والسفارة المصرية بفلسطين ولكل الشعب المصري.





وتابعت أن الشعب المصري يحتل مكانة خاصة فى قلوب الشعب الفلسطيني، متابعة "بنعتبر مصر الدولة الشقيقة الكبرى لنا ونتجه لها في حالة الدعم".



