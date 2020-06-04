AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كورونا تحت السيطرة.. وزيرة الصحة الفلسطينية: مصر الدولة الشقيقة الكبرى لنا ..فيديو

الخميس 04/يونيو/2020 - 07:26 ص
مي الكيلة، وزيرة
مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية
Advertisements
اسراء صبري
قالت مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، إن أزمة فيروس كورونا في فلسطين حاليا تحت السيطرة تماما، متابعة هناك 8 محافظات تعافت تماما من فيروس كورونا، ولكن هناك بعض المحافظات موضوعة تحت المراقبة، للقضاء على فيروس كورونا.

وأضافت مي الكيلة، في مداخلتها الهاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن وزارة الصحة الفلسطينية لديها 3 استراتيجيات لمواجهة فيروس كورونا، وهي الرصد الوبائي بالوصول إلى الشخص المصاب والمخالطين، وأيضا الدور العلاجي الذي يشمل كافة قطاعات الدولة.

وأوضحت وزيرة الصحة الفلسطينية، أن منذ أيام تمت عودة الحياة الطبيعية لفلسطين، وذلك من خلال طرح بروتوكول يدعو للتعايش مع فيروس كورونا الفترة القادمة، موضحة البروتوكول يطلق عليه "التعايش مع كورونا نمط حياة".

وقدمت الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة ووزارة الصحة المصرية، كما قدمت الشكر لجمعية الهلال الأحمر المصري والمخابرات المصرية والفلسطينية والسفارة المصرية بفلسطين ولكل الشعب المصري.

وتابعت أن الشعب المصري يحتل مكانة خاصة فى قلوب الشعب الفلسطيني، متابعة "بنعتبر مصر الدولة الشقيقة الكبرى لنا ونتجه لها في حالة الدعم".

وأكدت أن الصحة الفلسطينية تتواصل مع وزارة الصحة المصرية دائما، متابعة وزيرة الصحة هالة زايد أكدت على دعم الوزارة لكل الفلسطينيين. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منظمة الصحة العالمية: لا يوجد حتى الآن أي علاج معتمد لـ كورونا.. إدارة منظومة الصحة المصرية للفيروس جيدة جدا.. ومصر من الدول التي وافقت على المشاركة في الإجراءات والاختبارات السريرية

صائب عريقات يتصل بـ سامح شكري بشأن فيروس كورونا

شاهد.. وزيرة الصحة تشارك في تحدٍ لمكافحة فيروس كورونا

بينهم 3 أطفال.. تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

فلسطين تسجل 6 إصابات كورونا جديدة و5 حالات تعافي

الإجمالي 613 حالة..فلسطين تسجل 5 إصابات جديدة بكورونا

ترشيحاتنا

وعكة صحية شديدة.. نقل فتحي نصير للمستشفى ودخوله العناية المركزة

أيهما أجمل؟.. دينا الشربيني تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير ..صور

لديه قدرة كبيرة على التحور.. مصرية في فريق بحثي هولندي لإنتاج علاج لكورونا: نستبعد أن يكون فيروسا مصنعا

أخبار التوك شو.. أحمد موسى يفضح الخماسي الإرهابي داخل قناة الجزيرة.. وزيرة التضامن: وارد فتح الحضانات بعد أسبوعين.. والصحة: مروحة السقف تساهم في نشر الهواء الملوث

4 أمور توسع لك في الرزق من حيث لا تحتسب

أدعية يغفر الله بها جميع ذنوبك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد .. جينيسيس G80 موديل 2020 تتحول لتاكسى بـ شوارع كوريا.. صور

مجلة Vogue تستبدل صور المشاهير بعاملات مجهولات في مواجهة كورونا

أيهما أجمل؟.. دينا الشربيني تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير ..صور