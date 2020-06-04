تنفيذ 24 قرار إزالة بمركزي القوصية وساحل سليم في أسيوط

شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على التعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي والمخالف وإحالة جميع المخالفات والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة إلى النيابة العسكرية عقب تحرير محاضر "جنح طوارئ" طبقًا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء وذلك لمنع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون أو استغلال أزمة وتداعيات مواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19".





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وأشار محافظ أسيوط إلى استمرار حملات الإزالات التي يتم شنها بمراكز وقرى المحافظة بصفة دورية ويومية على كافة نجوع وقرى ومراكز وأحياء المحافظة لافتًا إلى تنفيذ قرارات الإزالة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركزي القوصية وساحل سليم.





وأوضح المحافظ إنه تم تنفيذ 24 قرار إزالة لتعديات على 39 فدانا بالإضافة إلى 2110 متر على أراضي زراعية وأملاك دولة بمركز ساحل سليم بمشاركة أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم ونوابه ومساعديه وبالتنسيق مع مديرية الأمن مضيفًا أن المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة قد ترأس حملة لاستهداف وإزالة المخالفات والتعديات بمركز القوصية بمشاركة هويدا شافع رئيس مركز ومدينة القوصية ونواب ومساعدي رئيس المركز ورؤساء الوحدات المحلية والقروية ومسئولي أملاك الدولة والجمعيات الزراعية والإشغالات والحملة الميكانيكية وقوات الأمن للتصدي بكل قوة وحسم للبناء العشوائي حيث استهدفت إزالة 31 قرار لبعض مخالفات البناء وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لبعض التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة.





كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد وجه بإزالة كافة مخالفات البناء بدون ترخيص وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإحالة المخالفين للنيابة العسكرية وذلك خلال الفترة الراهنة التي تمر بها البلاد وأعلن المحافظ عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة والتعامل الفوري معها.



