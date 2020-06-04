كواليس لمس أكتاف.. هانى سرحان: فتحى عبد الوهاب ممثل كبير.. ومفيش كلام يوفي حقه

وأضاف "سرحان"، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سي": "الفنان فتحى عبد الوهاب يعتبر من أكثر الشخصيات المثقفة اللى تعرفت عليها، وهو ممثل كبير ومفيش حق يوفيه".









وتابع: "من المهم جدا أن تقدم الدراما أى عمل فنى لقضية مهمة للمجتمع، زى ما علمنا فى مسلسل لمس أكتاف، شاورنا على قضية المخدرات والجهات المختصة بدأت تاخد إجراءات فى الموضوع".









وأكد أنه أثناء عرض حلقة مسلسل لمس أكتاف بدأ نائب بمجلس النواب يفتح قضية تعاطى الشباب بسبب المسلسل.









وقال إن الفنان ياسر جلال تحدث معه من أجل العمل معه فى مسلسل "لمس أكتاف"، مضيفا: "أنا كان شاغلنى اوى انى أتكلم عن قضية المخدرات ساعتها، فعملت قصة المسلسل بسببها".