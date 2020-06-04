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كواليس لمس أكتاف.. هانى سرحان: فتحى عبد الوهاب ممثل كبير.. ومفيش كلام يوفي حقه

الخميس 04/يونيو/2020 - 01:23 م
مسلسل لمس أكتاف
مسلسل لمس أكتاف
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هاجر إبراهيم
تحدث المؤلف والسيناريست، هانى سرحان عن تأليفه مسلسل "لمس أكتاف"، قائلا: "اتكلمت مع الفنان ياسر جلال إننا عايزين نناقش موضوع المخدرات بشكل جديد فى المسلسل، ورحب جدا بالفكرة".


وأضاف "سرحان"، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "دى إم سي": "الفنان فتحى عبد الوهاب يعتبر من أكثر الشخصيات المثقفة اللى تعرفت عليها، وهو ممثل كبير ومفيش حق يوفيه".


وتابع: "من المهم جدا أن تقدم الدراما أى عمل فنى لقضية مهمة للمجتمع، زى ما علمنا فى مسلسل لمس أكتاف، شاورنا على قضية المخدرات والجهات المختصة بدأت تاخد إجراءات فى الموضوع".


وأكد أنه أثناء عرض حلقة مسلسل لمس أكتاف بدأ نائب بمجلس النواب يفتح قضية تعاطى الشباب بسبب المسلسل.


وقال إن الفنان ياسر جلال تحدث معه من أجل العمل معه فى مسلسل "لمس أكتاف"، مضيفا: "أنا كان شاغلنى اوى انى أتكلم عن قضية المخدرات ساعتها، فعملت قصة المسلسل بسببها".
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