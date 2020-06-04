لمواجهة كورونا.. رفع كفاءة العيادة الطبية بمبنى ديوان محافظة المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تخصيص غرفتين بمبنى ديوان عام المحافظة، تمهيدا لتطوير ورفع كفاءة العيادة الطبية بالديوان العام للكشف على الموظفين، والمترددين على مبنى الديوان العام.





وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة لاتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.





قال المحافظ، إن ذلك القرار يأتي حفاظًا على حياة وسلامة الموظفين العاملين داخل مبنى المحافظة، حيث سيتم تجهيز العيادة وتوفير كادر طبي للكشف على العاملين في حالة ظهور أي أعراض مرضية، وذلك كإجراء وقائي لضمان سلامة جميع الموظفين وأيضًا المترددين على مبنى المحافظة.





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شدد المحافظ، على عدم السماح بدخول أي موظف أو مواطن جميع المصالح والمنشآت الحكومية بالمحافظة إلا أن يكون مرتديًا للكمامة الواقية، مع الاستمرار في أعمال التطهير والرش لجميع المصالح والمنشآت الحكومية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات حفاظًا على الصحة العامة





بالإضافة للتأكيد على جميع المواطنين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الخاصة، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة بارتداء الكمامات الواقية.





وأهاب المحافظ بجميع المواطنين والعاملين بالالتزام الكامل بهذه الإجراءات لعدم تعرضهم للعقوبات القانونية المنصوص عليها فى القانون.