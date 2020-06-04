AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لمواجهة كورونا.. رفع كفاءة العيادة الطبية بمبنى ديوان محافظة المنيا

الخميس 04/يونيو/2020 - 01:05 م
صدى البلد
Advertisements
ايمن رياض
أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تخصيص غرفتين بمبنى ديوان عام المحافظة، تمهيدا لتطوير ورفع كفاءة العيادة الطبية بالديوان العام للكشف على الموظفين، والمترددين على مبنى الديوان العام.

وذلك في إطار خطة المحافظة الشاملة لاتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد.


قال المحافظ، إن ذلك القرار يأتي حفاظًا على حياة وسلامة الموظفين العاملين داخل مبنى المحافظة، حيث سيتم تجهيز العيادة وتوفير كادر طبي للكشف على العاملين في حالة ظهور أي أعراض مرضية، وذلك كإجراء وقائي لضمان سلامة جميع الموظفين وأيضًا المترددين على مبنى المحافظة.


اقرأ المزيد:

لمخالفة التعليمات| محافظ المنيا يقيل مدير مستشفى مطاي ومسئول المخازن بـ"مغاغة"


شدد المحافظ، على عدم السماح بدخول أي موظف أو مواطن جميع المصالح والمنشآت الحكومية بالمحافظة إلا أن يكون مرتديًا للكمامة الواقية، مع الاستمرار في أعمال التطهير والرش لجميع المصالح والمنشآت الحكومية، مع الحفاظ على تباعد المسافات بينهم أثناء التواجد بالتجمعات حفاظًا على الصحة العامة


بالإضافة للتأكيد على جميع المواطنين والمترددين على جميع الأسواق، أو المحلات، أو المنشآت الخاصة، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل العامة بارتداء الكمامات الواقية.


وأهاب المحافظ بجميع المواطنين والعاملين بالالتزام الكامل بهذه الإجراءات لعدم تعرضهم للعقوبات القانونية المنصوص عليها فى القانون.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدءا من الغد.. إلزام المواطنين وجميع العاملين بمحافظة القاهرة بارتداء الكمامات

غرفة شمال سيناء تطلق مبادرة توفير 200 ألف كمامة بسعر التكلفة

محافظة القاهرة تبدأ تفعيل إلزام المواطنين بالكمامة.. وضبط المخالفين في الكمائن

محافظ القاهرة يتابع التزام المواطنين بالكمامة في موقف عبد المنعم رياض .. فيديو وصور

محافظ القاهرة يتفقد موقف عبد المنعم رياض ويشدد على ارتداء الكمامات ..شاهد

التزام بارتداء الكمامات في المصالح الحكومية والبنوك بالمنيا.. شاهد

ترشيحاتنا

دعاء الرزق في الصباح.. 10 أدعية تفتح لك أبواب الخير

وفاة المستشار الهندسي لرئيس جامعة أسيوط بفيروس كورونا

الداخلية: الإفراج عن 837 من نزلاء السجون

طعن وإطلاق نار.. اعتداء جديد على رجال الشرطة الأمريكية في نيويورك

في ذكرى ميلاد الساحر.. تفاصيل خلاف محمود عبد العزيز وعادل إمام

بسبب كورونا.. 3 عقوبات جديدة يصدرها البرلمان.. تفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ 5 طرق ذكية.. احصل على أفضل سعر بيع لسيارتك المستعملة

داليا البحيري تشارك بجلسة تصوير لمجلة Elle في نسختها العربية.. صور

لمرضى السكر.. نصائح مهمة عند الإصابة بفيروس كورونا