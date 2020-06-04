بعد نقله لـ البحر الأحمر.. محافظ كفر الشيخ يكرم سكرتير عام المحافظة.. صور





وأشاد محافظ كفرالشيخ، بجهود "البنداري" الوطنية المبذولة، وأداء عمله علي الوجه الأمثل خلال فترة خدمته، متمنيًا له دوام التوفيق في حياته المقبلة.





جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، ومديري إدارات الديوان العام.





وكان اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية ، قد أعلن حركة تنقلات وترقيات قيادات الإدارة المحلية، والتي تضمنت تعيين اللواء أشرف موافي، سكرتيرًا عامًا لمحافظة كفر الشيخ، خلفًا للواء محمد البنداري، الذي تم نقله للعمل سكرتيرًا عامًا لمحافظة البحر الأحمر.





وتضمنت حركة المحليات - أيضًا - تجديد الثقة في تعيين اللواء ياسر حفناوي، سكرتيرًا عامًا مساعدًا لمحافظة كفر الشيخ.