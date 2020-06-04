علاج نقص الحديد بالأعشاب.. 3 مشروبات سريعة المفعول

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مشروب الحلبة :



وهي اسرع علاج لنقص الحديد بالاعشاب، عن طريق تناول كوب من الحلبة المغلية يوميًا.





عصير الجرجير :

وهو مفيد في علاج الحديد ومنع تساقط الشعر أيضًا، قومي بغسل حزمة من الجرجير الطازج جيدًا واضربيها في الخلاط مع كوب من الماء، ويتم تناولها بشكل يومي لمدة أسبوع.



