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علاج نقص الحديد بالأعشاب.. 3 مشروبات سريعة المفعول

الخميس 04/يونيو/2020 - 04:47 م
علاج نقص الحديد
علاج نقص الحديد
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رشا عوني
 يعاني الكثير من مشكلة نقص الحديد والأنيميا ، خاصة الأطفال و كبار السن ، وهي مشكلة صحية تهدد قوة جهاز المناعة على التصدي لأي عدوى أو فيروس، ويجب علاج نقص الحديد بالجسم بشكل فوري حتى لا يتفاقم الأمر ويصبح خطيرًا ويسبب مضاعفة المشاكل الصحية الناجمة عن نقص الحديد، وهو يرجع في الأساس لسوء التغذية . 

يمكن علاج نقص الحديد بالأعشاب وبعض المشروبات الطبيعية التي تزيد نسبة الحديد في الجسم وتقوي المناعة، ونصح موقع healthline بـ 3 مشروبات قوية لعلاج نقص الحديد وهي .. 

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مشروب الحلبة :
وهي اسرع علاج لنقص الحديد بالاعشاب، عن طريق تناول كوب من الحلبة المغلية يوميًا.

 عصير الجرجير :
وهو مفيد في علاج الحديد ومنع تساقط الشعر أيضًا، قومي بغسل حزمة من الجرجير الطازج جيدًا واضربيها في الخلاط مع كوب من الماء، ويتم تناولها بشكل يومي لمدة أسبوع.

 البابونج و النعناع والزعتر :
اخلطي كميات متساوية من البابونج و النعناع والزعتر، واغليها في ماء على النار لمدة 10 دقائق، ويتم تناولها بشكل يومي.
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