الأهل يرفضون ... حكم الشرع في طلب الخاطب محادثة خطيبته فيديو .. أمين الفتوى يجيب

قال الشيخ محمد وسام أمين الفتوى بدار الإفتاء ، إن الفتاة مادامت في بيت أهلها ولم يكتب كتابها فهي في طاعة والديها، موضحا أن أهلها يرون لها المصلحة وليس في هذا التصرف شيء يستوجب القطيعة بين الخاطب وأهلها.





وأوضح أمين الفتوى ، خلال البث المباشر عبر الصفحة الرسمية للدار ، أنه لا مبرر للخاطب أن يتصرف ويقاطع أهل عروسته وينبغي دائما في معاملاتنا أن يكون هناك شيء من اللين وردود الأفعال تكشف لنا معادن الرجال ، خاصة ممن يجد لخطيبته المبرر للحفاظ عليها.





وأضاف: الأهل لهم الحق في هذا الأمر ، الوالد يرى أن التصرف لايليق بابنته وهذه الأمور تعود إلى أعراف الناس وعلى ما اعتادوا عليه، وبعد الزواج افعل ما تريد".





قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إنه يجوز للخاطب أن ينظر إلى وجه وكفي خطيبته، باتفاق الأئمة الأربعة، أبوحنيفة، ومالك، والشافعي، وابن حنبل.





وأضاف «جمعة» في إجابته عن سؤال: «أنا مخطوبة وسأتزوج قريبًا، ويطلب مني خطيبي عدم ارتداء الحجاب أمامه، فهل يجوز ذلك؟»، أنه يجب على المخطوبة ستر عورتها أمام خطيبها ما عدا الوجه والكفين، وهذا ما رآه جمهور الفقهاء، منوهًا بأن ابن حزم الظاهري رأي أنه يجوز للخطيب النظر إلى شعر خطيبته.





وأشار المفتي السابق، إلى أن ابن حزم الظاهري أباح عدم ارتداء الحجاب أمام الخطيب، استنادًا إلى الحديث الذي روي أن سيدنا جابر -رضي الله عنه- «كان يتلصص في نخل لقومه لمن أراد أن يخطبها»، موضحًا أنه إذا أراد أحدٌ من قوم جابر -رضي الله عنه- أن يخطب فكان "جابر" يختبئ في النخل ليرى شعرها ليخبر «الخاطب» بذلك، مشيرًا إلى أن جمهور العلماء عللوا بأن هذا الحديث بأنه من قبيل العادات والعرف في هذه البلدة وليس حكمًا شرعيًا يعتمد عليه في إباحة النظر إلى شعر المخطوبة.





ونصح المفتي السابق، الخاطب بأن يكتفي بالنظر إلى وجه وكفي خطيبته، موجهًا رسالة للسائلة: «قولي لخطيبك إن الشيخ بيقول لأ، وخليها في الشيخ وهو مش هيعرف يدعي عليا».





قال الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الشرع أباح للشاب إذا أراد خطبة الفتاة المنقبة أن ينظر إليها، حتى يقدم على الأمر على بصيرة.





وأضاف "شلبي"، في إجابته على سؤال « هل يجوز للفتاة المنقبة أن تخلع النقاب أمام خطبيها بعد إتمام الخطبة ؟»، أنه يجوز للفتاة المنقبة أن تكشف النقاب عن خطيبها وله أن يكرر النظر حتى يجزم بالخطبة أو عدمها، فإما أن تعجبه المرأة ويمضي في النكاح، وإما أن يعدل إلى غيرها.





وأشار إلى أن الخطبة فائدتها إن كلا الطرفين يتعرف على الأخر، فيجوز للفتاة المنقبة أن تكشف النقاب أمام خطيبها طالما في أمن وامان من الفتنة، مُشيرًا إلى أنه ليست رؤيته لها عدد معين يمكن الالتزام بها قبل الخطبة.





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تقدم شاب لخطبة ابنتي وهى منتقبة فهل يحق لها ان تدخل بدون النقاب؟.. سؤال أجاب عنه الدكتور عبدالله المصلح، الأمين العام للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، وذلك خلال لقائه ببرنامج مشكلات من الحياة وذلك عبر فضائية إقرأ.





وأوضح المصلح، قائلًا: أن الشاب إذا تقدم لخطبة فتاة منقبة فعليه ان يري وجهها فالنظرة الشرعية سنة، حيث تدخل المرأة بأدب ولطف ويراها وهى تمشي وليس على وجهها نقاب، لقوله صلى الله عليه وسلم ( إذا خطب احدكم إمرأة فإن إستطاع ان يرى منها ما يدعوه الى نكاحها فليفعل).







