لـ الأمهات.. 5 حيل مختلفة لـ علاج آلم المعدة عند الأطفال

ضع كمادة ساخنة على بطن الطفل، فالأشياء الساخنة تمتص الألم من الجسم ، لكن تأكد أن الكمادة ليست ساخنة جدًا على بشرة الطفل الحساسة، يمكنك أيضًا، وضع زجاجة ماء فاتر على بطن الطفل.



