AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

لـ الأمهات.. 5 حيل مختلفة لـ علاج آلم المعدة عند الأطفال

الجمعة 05/يونيو/2020 - 12:38 ص
الم المعدة عند الأطفال
الم المعدة عند الأطفال
Advertisements
نهى هجرس
تعانى الكثير من الأطفال بسبب آلم المعدة، وبما أن الطفل لا يستطيع التحدث إليك، يصبح من الصعب حقًا معرفة ما إذا كان الطفل يعاني من الألم أم لا.

وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم أبرز النصائح لعلاج ألم المعدة عند الأطفال...

قم بتدليك منطقة البطن للطفل ومعرفة ما إذا كان إخراج الريح أو التجشؤ، ثم اجعلي الطفل يجلس ودلكى ظهره برفق، ففي كثير من الأحيان ، يكون ألم المعدة بسبب الغازات في المعدة.


ضع كمادة ساخنة على بطن الطفل، فالأشياء الساخنة تمتص الألم من الجسم ، لكن تأكد أن الكمادة ليست ساخنة جدًا على بشرة الطفل الحساسة، يمكنك أيضًا، وضع زجاجة ماء فاتر على بطن الطفل. 

قم بتدليك الطفل بلطف، فاجعل الطفل يستلقي على ظهره واستخدمي زيت الزيتون أو زيت الأطفال لتدليك الطفل، وضع المزيد من الضغط على منطقة البطن من الجسم لجعل الطفل يشعر بتحسن.

امنح الطفل دش ماء دافئ، فيساعد الماء الساخن أو الدافئ في علاج آلام المعدة عند الأطفال إلى حد كبير، وتأكد من أن الماء حتى مستوى المعدة في الطفل ثم دع طفلك يجلس في الماء الدافئ لمدة 5-7 دقائق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

10 وصفات منزلية لـ علاج الانتفاخ والغازات بالأعشاب

لاتستغني عنها .. 8 استخدامات لماء سلق المكرونة لاتتوقعينها

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب ماء دافئ يوميا؟

5 علاجات منزلية للحروق البسيطة.. 4 للماء الساخن

علاج منزلي للإمساك .. 8 طرق طبيعية دون أدوية

في غمضة عين.. علاج منزلي لـ اللوزتين بدون جراحة

ترشيحاتنا

الحبس وغرامة 20 ألف جنيه..عقوبة تقديم الشيشة دون تصريح في قانون المحال العامة

رخيص وآمن.. تعرف على أسعار فيتامين لاكتوفيرين لـ علاج فيروس كورونا

خالد الغندور: كاسونجو أقرب للرحيل عن الزمالك.. وأوناجم مستمر مع الفريق.. فيديو

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى بشأن علاج المصابين.. فيديو

العربية: الجيش الليبي أبلغ مصر تمسكه بحظر جوي على الطائرات التركية

عزل منزلي لجميع أفراد الأسرة.. النائب ممدوح مقلد: نتائج تحليل كورونا لازالت إيجابية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون أدوية.. علاج منزلي للجرب

لـ الأمهات.. 5 حيل مختلفة لـ علاج آلم المعدة عند الأطفال

يقلل من خطر الإصابة بـ السكرى.. فوائد لن تتوقعها عند تناول فيتامين د