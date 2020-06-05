لـ الأمهات.. 5 حيل مختلفة لـ علاج آلم المعدة عند الأطفال

تعانى الكثير من الأطفال بسبب آلم المعدة، وبما أن الطفل لا يستطيع التحدث إليك، يصبح من الصعب حقًا معرفة ما إذا كان الطفل يعاني من الألم أم لا.
وكشفًا لما قدمه موقع "boldsky" إليكم أبرز النصائح لعلاج ألم المعدة عند الأطفال...
قم بتدليك منطقة البطن للطفل ومعرفة ما إذا كان إخراج الريح أو التجشؤ، ثم اجعلي الطفل يجلس ودلكى ظهره برفق، ففي كثير من الأحيان ، يكون ألم المعدة بسبب الغازات في المعدة.
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ضع كمادة ساخنة على بطن الطفل، فالأشياء الساخنة تمتص الألم من الجسم ، لكن تأكد أن الكمادة ليست ساخنة جدًا على بشرة الطفل الحساسة، يمكنك أيضًا، وضع زجاجة ماء فاتر على بطن الطفل.
قم بتدليك الطفل بلطف، فاجعل الطفل يستلقي على ظهره واستخدمي زيت الزيتون أو زيت الأطفال لتدليك الطفل، وضع المزيد من الضغط على منطقة البطن من الجسم لجعل الطفل يشعر بتحسن.
امنح الطفل دش ماء دافئ، فيساعد الماء الساخن أو الدافئ في علاج آلام المعدة عند الأطفال إلى حد كبير، وتأكد من أن الماء حتى مستوى المعدة في الطفل ثم دع طفلك يجلس في الماء الدافئ لمدة 5-7 دقائق.