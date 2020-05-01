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مرأة

ألم المعدة عند الحامل

الجمعة 01/مايو/2020 - 09:50 م
آلم المعدة عند الحامل
آلم المعدة عند الحامل
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نهى هجرس
آلام أو تقلصات المعدة شائعة بشكل كبير في فترة الحمل، وعادة ما لا يكون هناك ما يدعو للقلق، ولكن يمكن أن يكون في بعض الأحيان علامة على شيء أكثر خطورة يجب التحقق منه.


من المحتمل ألا يكون هناك ما يدعو للقلق إذا كان الألم خفيفًا ويختفي عند تغيير الوضع، أو الراحة، أو القيام ببراز أو تمرير الريح، ولكن إذا كنتِ تعانين من آلام في المعدة لا تتوقف فيمكن أن تكون لعدة أسباب

ووفقًا لما قدمه موقع "nhs" إليكم أبرزها...


الحمل خارج الرحم
يحدث هذا عندما تزرع بويضة مخصبة خارج الرحم ، على سبيل المثال في قناة فالوب، لا يمكن للحمل أن يبقى على قيد الحياة ويجب إزالته بالعلاج أو الجراحة.

الإجهاض
يمكن أن تكون آلام التشنج والنزيف قبل 24 أسبوعًا من الحمل في بعض الأحيان علامة على الإجهاض أو الإجهاض المهدد (عندما تنزف ولكن يستمر الحمل عادة).

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مقدمات الارتعاج
الألم تحت الضلوع شائع في الحمل المتأخر بسبب نمو الجنين والرحم يدفعان تحت الضلوع.

ولكن إذا كان هذا الألم سيئًا أو مستمرًا ، خاصةً على الجانب الأيمن ، فقد يكون علامة على تسمم الحمل (ارتفاع ضغط الدم في الحمل) الذي يصيب بعض النساء الحوامل، ويبدأ عادةً بعد 20 أسبوعًا أو بعد ولادة الطفل مباشرة.

الولادة المبكرة
إذا كنت أقل من 37 أسبوعًا من الحمل ولديك تشنجات أو شد في البطن بشكل منتظم ، قد يكون هذا علامة على الولادة المبكرة ، وستحتاج إلى المراقبة في المستشفى.

انفصال المشيمة
يحدث هذا عندما تبدأ المشيمة بالخروج من جدار الرحم ، مما يتسبب عادةً في حدوث نزيف وألم شديد ومستمر لا يأتي ويختفي مثل آلام التقلص.

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