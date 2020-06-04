AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بعد تحديث بابجي بالأصنام.. استشاري نفسي يقدم حلا لحماية المراهقين

الخميس 04/يونيو/2020 - 09:07 م
صدى البلد
Advertisements
رشا عوني
في مفاجأة كبيرة، جرى طرح تحديث جديد لـ لعبة بابجي الشهيرة التي يلعبها نسبة كبيرة من الشباب حول العالم، وجاء في التحدث الأخير أن اللاعب يسجد لصنم بهدف الحصول على امتيازات باللعبة، وهو ما أثار جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية  بعد التحديث الأخير لـ بابجي. 

الدكتور إبراهيم مجدي حسين استشاري الطب النفسي، علق على هذا الأمر موضحًا أن لعبة بابجي انتشرت في العالم كله ويلعبها أكثر من مليار شخص، وغالبيتهم من المراهقين الذين يحتاجون للمناقشة بهدوء كي لا تتغير أفكارهم. 

اقرأ أيضا


وأكد استشاري الطب النفسي، أن المراهقين يلعبون لعبة بابجي بهدف تضييع الوقت وزيادة الحماس والتعرف على أشخاص آخرين واستخراج شحنة العنف بداخلهم، لكنها تخلق عزلة وعنف بداخل المراهقين إذا لم يتم التعامل معهم بشكل إيجابي من الأهالي. 

وأوضح أن غالبية الأشخاص الذين يلعبون بابجي يعتبرون التحديث الأخير للعبة فيما يخص السجود لصنم، مجرد تحديث ولن يغير في معتقداته شيء، لأنها بالنسبة له مجرد لعبة يضيع وقته بها برفقة زملائه. 

وأشار إلى أن الآباء إذا رغبوا في الحديث مع أبنائهم بشأن لعبة بابجي بعد التحديث الأخير، فيجب أن يكون نقاش موضوعي ومعرفة رأي الابن الذي يفضل هذه اللعبة، فإذا كان يرى هذا التحديث لا قيمة له ويعتبره خطوة في لعبة يفضلها فلا داعي من افتعال مشكلة طالما ل يغير ذلك من معتقداته. 

وأشار الدكتور إبراهيم مجدي حسين إلى أن هناك نوعية أخرى من المراهقين قد يتأثرون بمثل هذه الألعاب خاصة بعد التحديث الأخير الخاص بالأصنام، وهم المراهقين الأقرب للإلحاد، مؤكدًا أن عددهم كبير ويحتاجون جهدا كبيرا من الأهالي لعدم الوصول لمرحلة خطيرة من تفكير المراهق. 

ونصح استشاري الطب النفسي الأباء بضرورة التحدث باستمرار مع أبنائهم خاصة في فترة المراهقة، وإذا لاحظ الأب والأم أن الابن لا يعترف بالذات الإلهية ولا يقوم بفرائضه ولا يعترف بدينه، فيجب التدخل السريع حتى لا يصل المراهق لمرحلة الإلحاد.

أما عن تحديث لعبة بابجي الأخير، فأوضح الدكتور ابراهيم مجدي حسين أن هذا الأمر يحتاج للمزيد من البحث لمعرفة سبب وجود هذا النموذج باللعبة مع ضرورة إجراء دراسات موسعة على هذه الألعاب وبشكل خاص على المراهقين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل من قتل أحدا في لعبة بابجي آثم شرعًا؟ سؤال غريب أجاب عنه الأزهر.. فيديو

ببجي تطلق تحديثا لمساعدة اللاعبين على الفوز.. فيديو

#احذفوا_لعبة_ببجي يتصدر تويتر بسبب تحديثها الأخير

بعد تحديث لعبة ببجي.. مركز الأزهر : تدعو للسجود لغير الله

مركز الازهر العالمي يحذر من لعبة بابجي .. تخطف عقول الشباب وتشغلهم عن مهامهم الأساسية من تحصيل العلم .. وتسبب الانتحار والقتل.. وتحث اللاعب على الركوع لـ صنم

البوكيمون وبابجي أبرزها.. 5 ألعاب إلكترونية حرمها الأزهر الشريف

ترشيحاتنا

فريق لعبة بابجى يلغى خاصية الركوع للأصنام.. ويؤكد: نحترم كل الأديان

بعد تعافيه من كورونا.. نجم سلة الزمالك يوجه الشكر لـ مرتضى منصور

علاج البرد الأبرز.. ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من الماء الدافئ؟

البوكيمون وبابجي أبرزها.. 5 ألعاب إلكترونية حرمها الأزهر الشريف

لهذا السبب.. رئيس الوزراء البريطاني سيضطر لعزل نفسه مجددا.. تفاصيل

أكلت «أناناس مفخخ» بالمتفجرات.. قصة أنثى فيل حامل تعاطف معها العالم.. صور

AdvertisementS

الصحة: تسجيل 1152 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 38 وفاة

عزل منزلي لجميع أفراد الأسرة.. النائب ممدوح مقلد: نتائج تحليل كورونا لازالت إيجابية

آخر المستجدات.. هذه الفصيلة تتعرض لفشل الجهاز التنفسي عند الإصابة بـ فيروس كورونا

الصحة تنصح بتناوله مرتين يوميا.. فوائد غير متوقعة لاكتوفيرين في علاج كورونا

وفاة الأمير سعود بن عبد الله بن فيصل بن عبد العزيز آل سعود

بعد إصابتها بكورونا..شاهد أول تعليق من الاعلامية آية عبد الرحمن

هل تلغي الحكومة التعامل بالأوراق النقدية بدءًا من يوليو.. الوزراء يرد

نائب وزير التعليم: المعلمون يعملون في ظروف مادية صعبة.. وأقدم لهم 10 نصائح

من خاف سلم.. رسالة رجاء الجداوي إلى جمهورها لمواجهة أزمة كورونا

الداخلية: ضبط 6180 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامة

إصابة 9 من العاملين بوزارة التعليم العالي بكورونا.. الوزير خالد عبدالغفار بصحة جيدة

السيسي: مصر مستعدة للمشاركة في التجارب السريرية بشأن لقاح كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة جديدة للعشاء.. طريقة عمل بيتزا التوست بالتونة

علاج البرد الأبرز.. ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من الماء الدافئ؟

نشرة المرأة والصحة.. فيتامين لاكتوفيرين وعلاقته بـ كورونا.. واحرص على ارتداء الكمامة في 3 أماكن