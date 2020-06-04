AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

عادات غذائية للقضاء على ترهلات البطن

الخميس 04/يونيو/2020 - 09:13 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام قدري
قال الدكتور حمد الجابر استشاري الجراحات التجميلية، عضو الكلية الملكية للجراحين في ايرلندا، إن الكثير من الأشخاص يعانون من مشكلة ترهلات البطن التي تظهر عادة بعد الولادة أو بعد تخسيس الوزن بشكل كبير، موضحا أن هناك طرقا كثيرة تلجأ اليها السيدات للتخلص من هذه المشكلة وأهمها كبسولات التخسيس وأحزمة البطن، التي لا تفيد كثيرا وتفشل معها السيدات في تخسيس الوزن، ويمكن التغلب عليها بالاعتماد على وسائل غير مكلفة.


وأضاف  الجابر، أن هناك عمليات جراحية كثيرة وتقنيات حديثة غير جراحية يمكن أن تستخدم في عملية القضاء على ترهلات البطن، ومنها عملية شد البطن الصغرى، التي يتم من خلالها شد عضلات منطقة أسفل البطن وإزالة الجلد المترهل الناتج عن الحمل، منوها بأن هذه العملية قد تحدث نتيجتها مضاعفات مثل: الالتهابات، والكدمات، والنزيف، والتورم، والندوب، لكن ذلك يزول بعد أسبوعين.


وأوضح أن هناك عملية أخرى وهي عملية شد البطن المترهل، وفيها يتم شد جدار وعضلات البطن باستخدام الخياطة الداخلية ثم إزالة الدهون وتثبيت السرة وبعدها يعاد خياطة الشق.




وتابع، هناك عمليات تتم بعد الولادة القيصرية لشد البطن، وتتم بعد أن ينتهي طبيب التوليد من إخراج الطفل، وتخييط الرحم وطبقات جدار البطن، فيقوم طبيب التجميل بعدها بتوسيع جرح القيصرية وشد الجلد بشكل كامل مع إصلاح انفصال عضلات البطن.


وقال إن هناك عملية شد البطن بالليزر، وفيها لا تحتاج المريضة إلى تخدير لأن العملية تتم بدون جراحة، وتحتاج هذه العملية إلى 30 دقيقة فقط، ولن تحتاج إلى فترة نقاهة بعد إجرائها.


وأوضح  أن هناك طرقا كثيرة يمكن عن طريقها التخلص من الدهون ومنها، حمل الأثقال، حيث يساعد ذلك على تقوية الجسم وبناء العضلات والتخلص من الترهلات وحرق الدهون الموجودة في منطقة البطن، وأيضا الابتعاد عن تناول الحلويات والاكثار من الفواكه والخضروات، مثل الخيار والفلفل الملون والجزر والعنب والموز والتفاح، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تشعر بالشبع.


وشدد على ضرورة الابتعاد عن المشروبات الغازية، حيث تفتقد للعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، وتحتوي على نسبة عالية من السكريات والسعرات الحرارية التي تسبب زيادة الوزن.


وقال إنه يجب الابتعاد عن العادات السيئة مثل أكل اللبان، مع تناول البيض يوميًا وتناول شوكولاتة داكنة حيث تساهم في خفض نسبة الدهون الموجودة بمنطقتي البطن والخضر، لاحتوائها على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، مع ممارسة التمرينات الرياضية بشكل معتاد لتقوية الجسم بشكل عام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد سن الثلاثين.. كل ما لاتعرفه عن عمليات شد ترهلات جفن العين

على حسب حالتك.. طرق تجميل الوجه وشد الترهلات

استشارة.. 3 مراحل لعملية شد البطن.. واحذريها في هذه الحالة.. فيديو

تجنبيها.. 5 أسباب وراء ترهلات الذراعين عند النساء

ترشيحاتنا

طيران الإمارات يعلن عودة الرحلات إلى 29 مدينة حول العالم

الشيخة إقبال الصباح تعتذر للمصريين: هما اللي ربّونا وعلّمونا.. فيديو

الصحة: تسجيل 1152 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 38 وفاة

الشرطة تطارد المتهم.. الاعتداء على مصري في الكويت

فرجانى ساسي وسيطا .. صفقة جديدة على أعتاب الزمالك

حريق يلتهم مخزنًا بمستشفى دار الشفاء في العباسية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أكلة جديدة للعشاء.. طريقة عمل بيتزا التوست بالتونة

علاج البرد الأبرز.. ماذا يحدث للجسم عند تناول كوب من الماء الدافئ؟

نشرة المرأة والصحة.. فيتامين لاكتوفيرين وعلاقته بـ كورونا.. واحرص على ارتداء الكمامة في 3 أماكن