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فن

وعكة صحية مفاجئة.. حجز أحمد فلوكس بأحد مستشفيات القاهرة .. صور

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:21 م
صدى البلد
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محمد نحلة
منذ ساعات قليلة تم حجز الفنان أحمد فلوكس بأحد المستشفيات بالقاهرة بمنطقة الزمالك لتعرضه وعكة صحية مفاجئة،  بسبب الإجهاد الشديد الذي يقوم به الفترة الماضية بعمله لمدة ساعات طويلة وايضا اجهاد نفسي وعصبي  بشركته الجديدة لمدة ٢٠ ساعة باليوم وهذا بوصف الدكتور المتابع لحالته الصحية، والذي قرر حجزه بالمستشفي لحين الاطمئنان علي صحته لطي يخرج لبيته وطلب منه بشدة الراحه لمدة أسبوع علي الاقل والنوم وقتا كافيا في اليوم والاكل بشكل منتظم.

وقام فلوكس في الفترة الاخيرة بتأسيس شركة له تعمل في عدة مجالات منها الإنتاج والسوشيال ميديا والعقارات والتوريدات وينشر بشكل مستمر صورا وفيديوهات له عبر السوشيال ميديا بتواجده يباشر هذه الاعمال وسط إتخاذه الإجراءات الاحترازية بشكل كبير في شركته.
وعكة صحية مفاجئة.. حجز أحمد فلوكس بأحد مستشفيات القاهرة .. صور
وعكة صحية مفاجئة.. حجز أحمد فلوكس بأحد مستشفيات القاهرة .. صور
وعكة صحية مفاجئة.. حجز أحمد فلوكس بأحد مستشفيات القاهرة .. صور
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