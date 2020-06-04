وعكة صحية مفاجئة.. حجز أحمد فلوكس بأحد مستشفيات القاهرة .. صور

منذ ساعات قليلة تم حجز الفنان أحمد فلوكس بأحد المستشفيات بالقاهرة بمنطقة الزمالك

لتعرضه وعكة صحية مفاجئة،

بسبب الإجهاد الشديد الذي يقوم به الفترة الماضية بعمله لمدة ساعات طويلة وايضا اجهاد نفسي وعصبي بشركته الجديدة لمدة ٢٠ ساعة باليوم وهذا بوصف الدكتور المتابع لحالته الصحية، والذي قرر حجزه بالمستشفي لحين الاطمئنان علي صحته لطي يخرج لبيته وطلب منه بشدة الراحه لمدة أسبوع علي الاقل والنوم وقتا كافيا في اليوم والاكل بشكل منتظم.