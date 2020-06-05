مخرجة مسلسل ليه لأ تكشف انطباعها بعد عرض أول حلقة.. فيديو

كشفت مريم أبو عوف مخرجة مسلسل " ليه لأ"، كواليس المسلسل، بالتزامن مع بداية عرضه على منصة «شاهد».





وقالت مريم أبو عوف في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" استطعت التنفس اليوم بعد عرض اول حلقة من المسلسل واشعر بالسعادة".





وأضافت مريم أبو عوف:" قصة مسلسل جيدة وهذا جعلنا امام مسؤولية كبيرة لتقديمها في أحسن صورة".





وتابعت مرم ابو عوف:" عرض مسلسل " ليه لأ " على منصة شاهد فرصة جيدة وفي البداية يبدو الامر مقلق ".





واكملت مريم أبو عوف:" لا اجد فرقا بين عرض المسلسل عبر شاشات التليفزيون أو المنصات الإلكترونية، ولكن وجود المسلسل على منصة إلكترونية أفضل".



