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توك شو

مخرجة مسلسل ليه لأ تكشف انطباعها بعد عرض أول حلقة.. فيديو

الجمعة 05/يونيو/2020 - 04:01 ص
امينة خليل
امينة خليل
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هاني حسين
كشفت مريم أبو عوف مخرجة مسلسل " ليه لأ"،  كواليس المسلسل، بالتزامن مع بداية عرضه على منصة «شاهد».

وقالت مريم أبو عوف  في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :"  استطعت التنفس اليوم بعد عرض اول حلقة من المسلسل واشعر بالسعادة".

وأضافت مريم أبو عوف:"  قصة مسلسل جيدة وهذا جعلنا امام مسؤولية كبيرة لتقديمها في أحسن صورة".

وتابعت مرم ابو عوف:" عرض مسلسل  " ليه لأ " على منصة شاهد فرصة جيدة وفي البداية يبدو  الامر مقلق ".

واكملت مريم أبو عوف:"  لا اجد فرقا بين عرض المسلسل عبر شاشات التليفزيون أو المنصات الإلكترونية، ولكن وجود المسلسل على منصة إلكترونية أفضل".

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