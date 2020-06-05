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مرأة

مناطق في جسمك تستلزم شد الجلد

الجمعة 05/يونيو/2020 - 08:46 ص
صدى البلد
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ريهام قدري
قال الدكتور حمد الجابر استشاري الجراحات التجميلية، وعضو الكلية الملكية للجراحين في ايرلندا، إن عمليات شد البطن تعني شد الكتلة العضلية المتواجدة في منطقة البطن أسفل الثديين تحديدا وصولا إلى منطقة العانة وإزالة الدهون منتصف البطن وما زاد من جلد فيها. 

وأوضح أن الشخص الذي يقوم بهذه العملية، يستطيع الحصول على بطن مستو ومشدود بشكل أكبر، منوها بأن من يجرين هذه العملية هن النساء خاصة ما بعد عمليات الحمل والولادة. 

ونوه الجابر، بأن هذه العملية الجراحية لا تستغرق أكثر من ساعة، حيث يقوم الطبيب بعمل جرح صغير، يتم إدخال أنبوب جهاز الجي بلازما الرقيق من خلاله ثم يتم ضخ طاقة البلازما الباردة من الجهاز إلى الجسم، وتختفي ترهلات الجلد بشكل فوري، بسبب تقلص خلايا الجلد وشدها. 

وأشار إلى أن عملية شد البطن تعتبر الجراحة التجميلية الأكثر انتشارا حيث يتم فيها إزالة الجلد الزائد في محيط السرة إلى جانب إصلاح العضلات المترهلة نتيجة للولادة أو ضغط  دهن الجسم على العضلات قبل إنقاص الوزن.


ولفت إلى أن عمليات شد الجلد تتنوع ما بين عمليات شد البطن أو الصدر وهي تتوقف عند هذه المنطقة وعملية شد الجسم الموسع وتستهدف إزالة قدر كبير من الجلد الزائد عن الجسم كله وتتضمن أكثر من جراحة، وهناك عملية شد الجزء السفلي من الجسم ويتضمن البطن والأرداف والمؤخرة والفخدين، فضلا عن عملية شد الجسم العلوي وتشمل شد الذراعين والظهر والصدر والرقبة والوسط.
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