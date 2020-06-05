استقبلت 11 ألف عالقا..فنادق مرسى علم تنهى الحجر الصحي بعد تطبيق العزل المنزلي

كشف اللواء عمرو حنفى ان محافظة البحر الأحمر استقبلت قرابة 11 ألف عائد من الخارج، مؤكدا أن البحر الأحمر من أقل محافظات الجمهورية في الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بحسب تقرير وزارة الصحة، مشيرًا إلى المحافظة استقبلت منذ فتح السياحة نحو 2000 نزيل بفنادق الغردقة سياحة داخلية.





كشفت مصادر من داخل مطار مرسى علم الدولى، أن المطار بدأ استقبال الرحلات منذ أول ابريل وحتى أمس الخميس أكثر من ١١ الف عالق مصرى بالخارج قادمين من عدة دول مختلفة، وذلك من خلال شركة مصر للطيران، واير كايرو بعد تنسيقات ما بين وزارة الطيران المدنى والهجرة والصحة.





وأوضحت المصدر أن عدد الدول التى وصل منها عالقون مصريون بالخارج أكثر من 36 دولة حول العالم، حيث تمت عملية نقلهم من تلك الدول بتنسيقات كبرى بين الوزرات المختلفة، والمنشآت الفندقية وكذلك غرفة شركات السياحة، التى جهزت الفنادق التى تتم الإقامة فيها لمدة أسبوع كحجر صحى للعائدين من الخارج.







وأضافت المصادر من الدول التي وصل منها عالقين بالخارج هى الكويت والإمارات العربية، أمريكا، وكندا، والسعودية، ولبنان، والمغرب، هولندا، البحرين، إسبانيا، الجزائر، صربيا، اليونان، تايلند، إندونيسيا، عمان، فرنسا، جنوب أفريقيا، المالديف، كينيا، إثيوبيا، أوكرانيا، روسيا، تنزانيا، السودان، العراق، الهند، نيجيريا، تونس، تركيا، أوغندا، إنجلترا، ماليزيا، الأردن، ألمانيا.

وكشفت أنه بناء على قرار وزارة الصحة بتغير الحجر الصحي داخل الفنادق بالحجر المنزلي للقادمين من الخارج لمدة أسبوعين كان أمس الخميس هو آخر ايام لفنادق مرسى علم لاستقبال نزلاء حجر صحى.