AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

استقبلت 11 ألف عالقا..فنادق مرسى علم تنهى الحجر الصحي بعد تطبيق العزل المنزلي

الجمعة 05/يونيو/2020 - 05:17 ص
صدى البلد
Advertisements
إبراهيم جادالله

كشف اللواء عمرو حنفى ان محافظة البحر الأحمر  استقبلت قرابة 11 ألف عائد من الخارج، مؤكدا أن البحر  الأحمر من أقل محافظات الجمهورية في الإصابة بفيروس كورونا المستجد، بحسب تقرير وزارة الصحة، مشيرًا إلى المحافظة استقبلت منذ فتح السياحة نحو 2000 نزيل بفنادق الغردقة سياحة داخلية.


كشفت مصادر من داخل مطار مرسى علم الدولى، أن المطار بدأ استقبال الرحلات منذ أول ابريل وحتى أمس الخميس أكثر من ١١ الف  عالق مصرى بالخارج قادمين من عدة دول مختلفة، وذلك من خلال شركة مصر للطيران، واير كايرو بعد تنسيقات ما بين وزارة الطيران المدنى والهجرة والصحة.


وأوضحت المصدر أن عدد الدول التى وصل منها عالقون مصريون بالخارج أكثر من 36 دولة حول العالم، حيث تمت عملية نقلهم من تلك الدول بتنسيقات كبرى بين الوزرات المختلفة، والمنشآت الفندقية وكذلك غرفة شركات السياحة، التى جهزت الفنادق التى تتم الإقامة فيها لمدة أسبوع كحجر صحى للعائدين من الخارج.


وأضافت المصادر من الدول التي وصل منها عالقين بالخارج هى الكويت والإمارات العربية، أمريكا، وكندا، والسعودية، ولبنان، والمغرب، هولندا، البحرين، إسبانيا، الجزائر، صربيا، اليونان، تايلند، إندونيسيا، عمان، فرنسا، جنوب أفريقيا، المالديف، كينيا، إثيوبيا، أوكرانيا، روسيا، تنزانيا، السودان، العراق، الهند، نيجيريا، تونس، تركيا، أوغندا، إنجلترا، ماليزيا، الأردن، ألمانيا.

وكشفت أنه بناء على قرار وزارة الصحة بتغير الحجر الصحي داخل الفنادق بالحجر المنزلي للقادمين من الخارج لمدة أسبوعين كان أمس الخميس هو آخر ايام لفنادق مرسى علم لاستقبال نزلاء حجر صحى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مطار مرسى علم يستقبل 20 رحلة طيران لإعادة مصريين عالقين في 18 دولة بسبب فيروس كورونا

طائرة خاصة تقلهم إلى القاهرة.. انتهاء الحجر الصحى للمصريين العائدين من لبنان فى مرسى علم

مطار مرسى علم الدولى يستقبل رحلتين من تنزانيا والخرطوم لإعادة المصريين العالقين بالخارج.. صور

مطار مرسى علم الدولي يستقبل رحلة طيران تقل 298 مصريا عالقا في واشنطن

مطار مرسى علم الدولي يستقبل رحلة طيران تقل 233 مصريا عالقا في لندن

مطار مرسى علم الدولى يستقبل رحلة طيران تقل 87 مصريا عالقا بإنجلترا

ترشيحاتنا

سيدة: أتقاضى راتب 1900 وأريد أخرج زكاة مال منه.. وأمين الفتوى يجيب

هيثم سعيد يعلن وفاة الشاعر الغنائي علاء سليمان

أخبار الأهلي.. حسام عاشور يرد على قرار النادي.. مجلس الإدارة يجدد لـ مروان محسن

عاشر أصيل.. رسالة غامضة من وائل جمعة لـ متابعيه عبر تويتر

الأمن الرئاسي.. نبيل نعيم يكشف مخططات الإخوان خلال فترة حكمهم لمصر..فيديو

يقلل من خطر الإصابة بـ السكرى.. فوائد لن تتوقعها عند تناول فيتامين د

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

علاج منزلي لضيق التنفس.. 5 مكونات من مطبخك

بعد شائعة زواجه من نيللي كريم .. معلومات عن عمرو إسلام أبرزها "أنتيم الهضبة".. صور

بدون تكاليف.. 3 طرق فعالة للتخلص من الشعور بالغيثان