بمكونين فقط .. العلاج النهائي لتساقط الشعر

علاج تساقط الشعر هو صراع مستمر لبعض الناس إنها مشكلة شائعة ،واحدي اسبابها النوم غير المنتظم ، روتين الشعر السيئ ، من بين أمور أخرى.





وقد توجد العديد من المنتجات في السوق التي تضمن نتائج مذهلة ، ولكن لا شيء يضاهي العلاجات الطبيعية والمنزلية. أحد هذه العلاجات هو استهلاك الحلبة ، والتي تعتبر رائعة لعلاج تساقط الشعر









بذور الميثي غنية بفيتامين أ ، ك ، ج وحمض الفوليك ، والتي تساعد في علاج المشاكل المتعلقة بالشعر. يتم تحميل البذور أيضًا بالبروتين ، وهو مفيد لنمو الشعر.





كيفية عمل رذاذ الشعر





* نقع ملعقتين كبيرتين من بذور الميثي في ​​كوب واحد من الماء ونتركها طوال الليل.





في صباح اليوم التالي ، استنزف محلول الماء في علبة رش.





* رشها على فروة رأسك بدقة.





* اتركي الماء في شعرك لمدة 20 دقيقة ثم اغسليه بشامبو لطيف.





عدد مرات التكرار: كرر هذا كل أسبوع وستشاهد نتائج مهمة.





يحفز مكون المطبخ القديم تدفق الدم إلى فروة الرأس ويغذي بصيلات الشعر لتعزيز نمو جديد أسرع وأكثر صحة. كما أن لديها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات تساعد في قشرة الرأس وتهيج فروة الرأس وحب الشباب.





الحلبة للشعر





زيت زيتون + مسحوق حلبة





* سخني زيت الزيتون لمدة دقيقة أو دقيقتين ثم اخلطي مسحوق الحلبة فيه. اترك مزيج الزيت ليبرد. ثم خذ كرة قطنية واغمسها في الخليط وضعها على فروة رأسك. يترك لمدة 30 دقيقة ويغسل شعرك بالماء البارد.



