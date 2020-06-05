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تعليم

وزير التعليم العالي يعلن عن إطلاق جائزة اليونسكو الدولية لمحو الأمية لعام 2020

الجمعة 05/يونيو/2020 - 10:26 ص
وزارة التعليم العالى
وزارة التعليم العالى
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نهلة الشربينى
أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – إلكسو – ايسيسكو)، عن إطلاق جائزة اليونسكو الدولية لمحو الأمية لعام 2020، والتي أنشئت عام 1967، وتضم كل من:-                          

1- جائزة اليونسكو / الملك سيجونغ لمحو الأمية، والتي تأسست عام 1989 والتي تحظى برعاية جمهورية كوريا وهي تولي اهتمامًا خاصًا للبرامج التي تركز على تطوير واستخدام التثقيف والتدريب في مجال محو الأمية باللغة الأم.    

2- جائزة اليونسكو/كونفوشيوس لمحو الأمية وقد تأسست عام 2005، والتي تحظى برعاية جمهورية الصين الشعبية، وتعترف هذه الجائزة بالبرامج التي تشجع على محو أمية الكبار، لاسيما في المناطق الريفية والشباب خارج المدرسة والفتيات والنساء.  

وتمنح هذه الجوائز للحكومات والمنظمات الغير حكومية، والأفراد، اعترافًا بإسهامهم المتميز في تعزيز الجهود المبذولة وتقديرًًا لجهودهم المتواصلة في مجال محو الأمية، وموضوع الجائزة هذا العام   

Teaching and learning literacy: The role of educators and changing  pedagogies 

  
وينبغي على الراغبين في التقدم لنيل تلك الجوائز تعبئة النموذج الإلكتروني المعد لهذا الغرض عن طريق طلب إنشاء حساب مستخدم عبر الرابط التالي:-

 http://www.unesco.org/ilp/account                

وذلك في موعد أقصاه 28 يونيو 2020.
ولمزيد من المعلومات عن الجوائز وإجراءات تقديم الترشيحات يُرجى الإطلاع على الرابط التالي:- 

 https://en.unesco.org/themes/literacy/prizes/selection 

                                             

ولمزيد من المعلومات والاستفسارات عن الجوائز يمكنكم التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي:-


ويتم موافاة اللجنة الوطنية بنسخة من الاستمارة المرسلة إلكترونية في موعد أقصاه 5 يوليو  2020 حتى يمكن للجنة البت في الطلبات المقدمة وموافاة المنظمة بها قبل 12يوليو 2020، (ولن يُلتفت للترشيحات الواردة بعد الموعد المحدد أو غير المستوفاة لمعايير الاختيار وفق شروط الجائزة ) وذلك عبر البريد الإلكتروني التالي:


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