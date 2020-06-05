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حوادث

متهم فى عدة قضايا.. ضبط موظف فى أحد المستشفيات اختلس 3 ملايين جنيه

الجمعة 05/يونيو/2020 - 12:18 م
موظف يختلس ٣ ملايين
موظف يختلس ٣ ملايين جنية
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مصطفى الرماح
رصدت الأجهزة الامنية إحدى جرائم الكسب غير المشروع لموظف بإحدى المستشفيات قدرت أفعال الكسب التى قام بها بمبلغ 3 ملايين جنيه .

 أكدت تحريات ومعلومات إدارة مكافحة جرائم الكسب غير المشروع استغلال (كيميائى متعاقد بأحد المستشفيات– مقيم الساحل القاهرة) موقعه الوظيفى وطبيعة عملة كأمين مخزن بتلك المستشفى واختلاس أدوية عهدته قدرت بمبلغ مالى قدره ( 2836436 جنيه) .

وأضافت التحريات بسابقة إتهام المذكور فى عدة قضايا ( مخدرات ، اختلاس ، سرقة ، شيكات) أخرهم قضية محكوم فيها عليه غيابيًا بالسجن المؤبد تبدأ من نهاية تنفيذ العقوبة المقضى على المذكور لقيامه بقتل خطيب كريمته .

كما يشار إلى أنه عقب ضبط المذكور فى تلك القضية تبين استخراجه عدة بطاقات تحقيق شخصية بأسماء وهمية ومختلفة للهروب من إتخاذ الإجراءات القانونية حياله ، الأمر الذى عاد عليه بالمنفعة وتكوينه وذويه ثروة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة من الوظيفة العامة تمثلت فى ( شراء عقارات وسيارات وتأسيس شركات ) بإسمه ونجلته وزوجته ، فضلًا عن وجود أرصدة مالية وحسابات جارية وودائع نقدية بالبنوك .

 وقدرت أفعال الكسب التى قام بها المذكور بمبلغ ( 3 مليون جنيه ) تقريبًا ، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الفساد الوظيفى وإدخالها فى ذمتهم المالية .

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