حان وقت الطبيعة.. مصر تشارك العالم الاحتفال باليوم العالمى للبيئة

تشارك مصر العالم إحياء اليوم العالمى للبيئة 5 يونيو 2020 من خلال الاحتفال على منصات التواصل الاجتماعى لوزارة البيئة الذى يقام هذا العام تحت شعار "حان وقت الطبيعة" بعرض عدد من الفيديوهات والتنويهات للتوعية بأهمية الطبيعة وتنوعها البيولوجى للانسان ودور الفرد والمجتمع فى المشاركة فى حماية هذه الثروات الطبيعية والحفاظ عليها.





بدء فعاليات المؤتمر الأول للبيئة عام 1972 والمعروف بمؤتمر ستوكهولم





اليوم هو المناسبة البيئية الرئيسية للجمعية العامة للامم المتحدة و للعالم أجمع ويتم الاحتفال بها فى الـ5 من يونيو من كل عام حيث يوافق هذا اليوم بدء فعاليات المؤتمر الأول للبيئة عام 1972 والمعروف بمؤتمر ستوكهولم والذى اقيم تحت رعاية الامم المتحدة بهدف صياغة رؤية أساسية مشتركة حول كيفية مواجهة تحدي الحفاظ على البيئة البشرية وتعزيزها وفي 15 ديسمبر من نفس العام، اعتمدت الجمعية العامة قرارها رقم (2994/ XXVII)، باعتبار يوم 5 يونيو يوم عالميا للبيئة، لحث الحكومات والمنظمات على العمل والمشاركة فى الحفاظ على البيئة وتعزيزها، وزيادة الوعي البيئي.





التناغم مع الطبيعة فرصة حقيقية لحماية الانسان وكوكب الأرض

يتعرض العالم لاتشار فيروس كوفيد 19 هو رسالة للإنسانية وناقوس خطر للحث على أهمية السعى و العمل الجاد للتناغم مع الطبيعة باعتبارها الفرصة الحقيقية لحماية الانسان وكوكب الارض لتحويل تلك المحنة الى فرصة حقيقة بالانضمام إلى ركاب حماية الطبيعة و تنوعها البيولوجى و الذى لم يعد رفاهية بل لابد ان يكون جزء اساسى من تفكيرنا وحياتنا اليومية الآن وعلى مختلف المستويات لبناء مستقبل متناغم مع الطبيعة ويتم إدارته على نحو مستدام لضمان صحة الإنسان وكوكب الأرض التى تعد شبكة مترابطة الكل فيها سواء وليس ببعيد عن الأخطار.





مصر تقود دول العالم من خلال رئاستها لمؤتمر الاطراف الرابع عشر للحفاظ علي المياه والتنوع البيولوجي





2020 عام حاسم لالتزامات الدول بالحفاظ على التنوع البيولوجي واستعادته، حيث تقود مصر دول العالم من خلال رئاستها لمؤتمر الاطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي والذى توفر من خلاله الفرصة لتعزيز بدء عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظم الإيكولوجية (2021-2030)، الذي يهدف إلى توسيع نطاق استعادة النظم الإيكولوجية المتدهورة والمدمرة على نطاق واسع لمكافحة أزمة المناخ وتعزيز الأمن الغذائي وإمدادات المياه والتنوع البيولوجي.





رسائل توعوية باساليب اندماج حماية البيئة فى حياتنا اليومية على صفحات التواصل الاجتماعى





تحتفل وزارة البيئة هذا العام بشكل مختلف علي صفحة التواصل الاجتماعي الهاصة بها وذلك بعرض عدد من الفيديوهات والتنويهات ورسائل التوعية باساليب اندماج حماية البيئة فى حياتنا اليومية على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للبيئة للتأكيد على أهمية توعية المواطنين وخاصة الشباب بأساليب التناغم و التعايش مع الطبيعة و الانضمام الى صفوف حماتها والاستفادة من تلك الفترة والتى تفرض الاقامة بالمنازل فى التعرف أكتر على الطبيعة و أهميتها وتنوعها البيولوجى و ثرواتها بما يحقق المصالح المشتركة للجميع وخاصة فى ظل دعم الحكومة للعمل البيئى والحفاظ على التنوع البيولوجى و مواجهة التغيرات المناخى.





دعت وزارة البيئة الشباب للانضمام الى ركاب حماة البيئة لنجعل كل يوم يوما للبيئة وخطوة حقيقية نحو النهوض بالعمل البيئى وإشراك الافراد والمجتمعات ورجال الأعمال فى مواجهة التحديات البيئية التي تواجه الكوكب فالعمل لمواجهة التغير المناخي والحفاظ على التنوع البيولوجي وجهان لعملة واحدة ، ونحن بحاجة إلى التوقف عن كافة الأفعال التى قد تؤدى إلى انقراض الأنواع النباتية والحيوانية من أجل الحفاظ على التنوع البيولوجي والإنسانية.