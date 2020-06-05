أنيقة وجذابة.. 10 صور تكشف جمال شيرين عبد الوهاب برفقة زوجها حسام حبيب

اقرأ أيضا..

وتحرص

شيرين عبد الوهاب

على تنسيق قطع المجوهرات والإكسسوارات التى تمنحها إطلالة متكاملة، كما أنها تظهر بتسريحات الشعر و صيحات المكياج المتناسقة معها و التى تبرز جمالها...