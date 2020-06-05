أنيقة وجذابة.. 10 صور تكشف جمال شيرين عبد الوهاب برفقة زوجها حسام حبيب

شيرين عبد الوهاب من النجمات العربيات اللاتى يهتممن و يعشقن الموضة، ولفتت الأنظار بأناقتها وذوقها الراقي فى اختيار الإطلالات التى تظهر بها وبالأخص عند إحيائها الحفلات الغنائية.
وتتمتع شيرين عبد الوهاب بذوق راقى فى اختيار الإطلالات والفساتين فهى تعتمد على التصميمات المتناسقة مع قوامها كما تفضل الأقمشة المرصعة بالتطريزات والنقوشات التى تزيد من جاذبيتها.
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وتحرص شيرين عبد الوهاب على تنسيق قطع المجوهرات والإكسسوارات التى تمنحها إطلالة متكاملة، كما أنها تظهر بتسريحات الشعر و صيحات المكياج المتناسقة معها و التى تبرز جمالها...
فنعرض لكم أجمل إطلالات شيرين عبد الوهاب برفقة زوجها حسام حبيب...