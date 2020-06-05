بعد خضوعه لعملية جراحية.. تطورات الحالة الصحية لـ أشرف زكي





حرص عدد كبير من الفنانين على الدعاء له ومساندته كان من بينهم الفنان حسن الرداد الذي قال:" الف سلامة عليك يا دكتور يا أبو المجدعة والواجب، كل الناس بتدعى لك عشان انت مابتسبش حد و اول واحد بيكون واقف فى الظروف الصعبة و المناسبات السعيدة، ربنا يقومك بسلامة و يتم شفاك على خير".





كما نشرت النجمة فيفى عبده عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام صورة للدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية متمنيه له الشفاء .

وكتبت فيفى عبده قائلة:" دعواتكم بالشفاء العاجل لنقيب الفنانين د/اشرف ذكى ...الف سلامه عليك وربنا يشفيك ويعافيك ويتم شفاك على خير".