بعد خضوعه لعملية جراحية.. تطورات الحالة الصحية لـ أشرف زكي

استقرت الحالة الصحية للفنان أشرف زكي، "نقيب المهن التمثيلية" خلال الساعات القليلة الماضية وعاد إلى منزله بعد خضوعه لعملية جراحية لـ تركيب دعامة في القلب.
حرص عدد كبير من الفنانين على الدعاء له ومساندته كان من بينهم الفنان حسن الرداد الذي قال:" الف سلامة عليك يا دكتور يا أبو المجدعة والواجب، كل الناس بتدعى لك عشان انت مابتسبش حد و اول واحد بيكون واقف فى الظروف الصعبة و المناسبات السعيدة، ربنا يقومك بسلامة و يتم شفاك على خير".
كما نشرت النجمة فيفى عبده عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام صورة للدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية متمنيه له الشفاء .
وكتبت فيفى عبده قائلة:" دعواتكم بالشفاء العاجل لنقيب الفنانين د/اشرف ذكى ...الف سلامه عليك وربنا يشفيك ويعافيك ويتم شفاك على خير".