AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بعد خضوعه لعملية جراحية.. تطورات الحالة الصحية لـ أشرف زكي

الجمعة 05/يونيو/2020 - 01:56 م
الفنان أشرف زكي
الفنان أشرف زكي
Advertisements
آيه عاطف
استقرت الحالة الصحية للفنان أشرف زكي، "نقيب المهن التمثيلية" خلال الساعات القليلة الماضية وعاد إلى منزله بعد خضوعه لعملية جراحية لـ تركيب دعامة في القلب.

حرص عدد كبير من الفنانين على الدعاء له ومساندته كان من بينهم الفنان حسن الرداد الذي قال:" الف سلامة عليك يا دكتور يا أبو المجدعة والواجب، كل الناس بتدعى لك عشان انت مابتسبش حد و اول واحد بيكون واقف فى الظروف الصعبة و المناسبات السعيدة، ربنا يقومك بسلامة و يتم شفاك على خير". 
 

كما نشرت النجمة فيفى عبده عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعى إنستجرام صورة للدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية متمنيه له الشفاء .

وكتبت فيفى عبده قائلة:" دعواتكم بالشفاء العاجل لنقيب الفنانين د/اشرف ذكى ...الف سلامه عليك وربنا يشفيك ويعافيك ويتم شفاك على خير".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دنيا سمير غانم تطلب الدعاء للنجم أشرف زكي .. تفاصيل

بعد خضوعه لعملية جراحية .. أيمن بهجت قمر يوجه رسالة إلى أشرف زكي

بعد خضوعه لعملية جراحية .. حسن الرداد لـ أشرف زكي: ألف سلامة عليك يا أبو المجدعة

عمرك ما سبت حد في محنة .. أحمد زاهر يوجه رسالة دعم لـ أشرف زكي

بعد إجرائه عملية جراحية.. إنجي علي تطلب من الجمهور الدعاء لـ أشرف زكي

الأخ الكبير..منة فضالى تتمنى الشفاء لأشرف زكى وتدعو له

ترشيحاتنا

أصغرهم علي جمعة.. أسماء هيئة كبار العلماء الحاليين وأعمارهم

برشلونة يتوصل لاتفاق مع إنتر ميلان لضم الأرجنتيني مارتينيز

اليوم.. إقامة أول صلاة جمعة في الجامع الأزهر بعد تعليقها 73 يوما

علاج منزلي لضيق التنفس.. 5 مكونات من مطبخك

باستثناء عمر السومة.. فلادان ميلويفيتش يطلب رحيل أجانب أهلي جدة

لا للزيارات المنزلية.. هل تعود السعودية لتشديد الإجراءات الاحترازية ؟

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من بينها تقشير المنطقة المصابة.. 5 أخطاء احذريها في علاج حب الشباب

أنيقة وجذابة.. 10 صور تكشف جمال شيرين عبد الوهاب برفقة زوجها حسام حبيب

مصر وأفريقيا.. القاهرة نهر العطاء لـ بوروندي منذ الاستقلال.. صور