ضبط 757 هاربًا من أحكام و 25 قضية تموينية فى حملة بأسوان





وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 757 حكما شملت ضبط 150 حكم حبس جزئي و 34 حكم حبس مستأنف و 368 أحكام غرامات و 184 حكم مخالفات، بجانب ضبط 3 جنايات.













وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة تم ضبط 6 متهما بحوزتهم 5 أسلحة نارية، علاوة على ضبط كمية من نبات البانجو المخدر معهم تزن نحو 2.5 كجم ، بجانب ضبط سلاح أبيض.





وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 25 قضية تموينية شملت ضبط 5 قضايا للبيع بأزيد من السعر الرسمى.





كما تم ضبط 8 قضايا لمخالفات المخابز البلدية، و 11 قضية لعدم الإعلان عن الأسعار ، بالإضافة إلى ضبط قضية لسلع مهربة جمركيًا.