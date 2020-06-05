ضبط 757 هاربًا من أحكام و 25 قضية تموينية فى حملة بأسوان

استكملت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، تنظيم حملاتها المكبرة لتحقيق الانضباط فى الشارع ومكافحة الجرائم بشتى صورها وتحقيق الانتشار الأمني الفعال والقضاء على الظواهر السلبية.
وفي مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 757 حكما شملت ضبط 150 حكم حبس جزئي و 34 حكم حبس مستأنف و 368 أحكام غرامات و 184 حكم مخالفات، بجانب ضبط 3 جنايات.
وفي مجال ضبط الأسلحة النارية والمواد المخدرة تم ضبط 6 متهما بحوزتهم 5 أسلحة نارية، علاوة على ضبط كمية من نبات البانجو المخدر معهم تزن نحو 2.5 كجم ، بجانب ضبط سلاح أبيض.
وفي مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط 25 قضية تموينية شملت ضبط 5 قضايا للبيع بأزيد من السعر الرسمى.
كما تم ضبط 8 قضايا لمخالفات المخابز البلدية، و 11 قضية لعدم الإعلان عن الأسعار ، بالإضافة إلى ضبط قضية لسلع مهربة جمركيًا.