للمصاب والمخالط.. شروط غرفة العزل المنزلي لمرضى كورونا

بعد تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا التاجي وتفشي وباء كورونا خلال الفترة الأخيرة بشكل مخيف، زادت أعداد المرضى في المستشفيات مما يجعل من الصعب على المرضى الجدد تلقي العلاج في المستشفى، لكن يتم متابعتهم خلال العزل المنزلي الذي أصبح هو الحل الأمن حاليًا في وسط تفشي الوباء، بحيث يعزل المريض نفسه بعد تأكده من إصابته بالفيروس، ويظل في غرفة وحده لمدة لا تقل عن أسبوعين حتى تتحسن حالته الصحية .
ولكي يتم العزل المنزلي بشكل صحيح وامن على المريض وعلى المخالطين له معه في المنزل، هناك عدة شروط يجب توافرها في غرفة العزل المنزلي، بحسب نصائح صحيفة Daily mail البريطانية ..
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1- يجب وجود تهوية جيدة في غرفة العزل المنزلي
2- الأفضل تهوية الغرفة بفتح النوافذ بدلًا من المراوح والتكييفات
3- احرص على عدم وجود أغراض كثيرة في غرفة العزل المنزلي، لأنها ستكون فيما بعد مصدر لنقل العدوى
4- تخصي أغراض معينة للمصاب مثل منشفة وأطباق وأكواب وعدم استخدامها مع المخالطين
5- يقوم أحد أفراد الأسرة بارتداء جوانتي و وضع الطعام على الباب للمريض
6- يجب ان يوجد سلة مهملات في غرفة المريض ليلقي بها الأغراض التي استخدمها مثل المنادل وغيرها
7- عند التخلص من كيس المهملات يتم تعقيمه بالكحول ووضعه على الباب، ويأخذه أحد المخالطين له ويرشه بالكحول مرة أخرى ويضعه في كيس آخر ويقوم بإلقائه
8- من الأفضل استخدام الأكواب والأطباق البلاستيكية والفويل للمريض حتى يتم التخلص منها بعد كل أكلة
9- الألإضل أيضا تخصيص حمام منفصل لمريض كورونا، وإذا لم يتوفر ذلك، فيجب التنظيف اليومي الدقيق للحمام بعد المريض باستخدام المطهرات والكلور
10- تخصيص شخص واحد فقط من أفراد الأسرة ليكون هو المسؤل عن تقديم الرعاية من بعيد للمصاب.