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رياضة

رغم كورونا.. الاتحاد الآسيوي يحدد مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم 2022

الجمعة 05/يونيو/2020 - 03:29 م
كأس العالم
كأس العالم
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محمد السعيد
حدد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مواعيد الجولات الأربع  المتبقية من تصفيات بطولة كأس العالم 2022، التي ستقام قطر.

وذكر الاتحاد الإماراتي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، أن الاتحاد الآسيوي حدد مواعيد استئناف الجولات الأربع المتبقية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم، والتي كان من المقرر إقامتها خلال شهري مارس الماضي يونيو الجاري، إلا أنها تأجلت، بسبب تفشي فيروس كورونا.

وأضاف بيان الاتحاد الإماراتي، أن الاتحاد الآسيوي حدد المواعيد الجديدة للمباريات، حيث ستقام خلال شهري أكتوبر ونوفمبر المقبل.

وتابع البيان الإماراتي، أن منتخب الإمارات سيستضيف ماليزيا يوم 8 أكتوبر، بينما سيحل ضيفا على إندونيسيا يوم  13 أكتوبر، فيما سيلعب آخر مباراتين على آرضه أمام تايلاند يوم 12 نوفمبر وأمام فيتنام من نفس الشهر.

وأشار بيان الاتحاد الإماراتي، أنه سيتم تحديد الملاعب المستضيفة للمباريات، قبل شهرين من موعد المباريات.





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