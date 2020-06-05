بعد تصدرها تريند جوجل.. شاهد| إطلالات أثارت الجدل لـ إليسا

تتميز الفنانة إليسا بالأسلوب الناعم والراقي في إطلالاتها الذي يناسب وقوامها وجميع المناسبات التي تحضرها او حفلاتها، حيث ان تصميم فساتينها معروفة بألوانها المميزة والتي تتلاءم مع لون بشرتها، مثل الزهري والأزرق والبنفسجي.
وتألقت إليسا في أكثر من إطلالة، حيث انها تعتمد على ابراز مفاتن جسها ورشاقتها، وهو ما اثار الجدل بين متابعيها في بداية مشوارها الفني، فهه تعتمد على ارتداء الفساتين القصيرة، والفساتين الكلاسيكية الناعمة والجذابة.
وتعتمد إليسا دائما على الماكياج الهادئ والناعم، حيث انها تختار ان تبرز جمال عينيها بالسموكي،فيما تختار احمر الشفاه بألوان بسيطة ورقيقة، بالإضافة إلى انها تتبع تسريحات الشعر البسيطة، حيث انها غالبا ما تتركه منسدلا او تقوم بعمله على طريقة الويفي، وهو ما يميزها.
وغالبا ما تعتمد إليسا على الأسلوب الأنيق الذي يميزها، وقد حرصت إليسا على تنسيق اكسسوارات مميزة مع هذه الاطلالات من شنط يد، مع اقتناء أحذية مجوهرات ناعمة تجعلها أكثر شياكة.
وإليكم صور ابرز إطلالات إليسا والتي اثارت الجدل خلال مشوارها الفني..
وتألقت إليسا في أكثر من إطلالة، حيث انها تعتمد على ابراز مفاتن جسها ورشاقتها، وهو ما اثار الجدل بين متابعيها في بداية مشوارها الفني، فهه تعتمد على ارتداء الفساتين القصيرة، والفساتين الكلاسيكية الناعمة والجذابة.
وتعتمد إليسا دائما على الماكياج الهادئ والناعم، حيث انها تختار ان تبرز جمال عينيها بالسموكي،فيما تختار احمر الشفاه بألوان بسيطة ورقيقة، بالإضافة إلى انها تتبع تسريحات الشعر البسيطة، حيث انها غالبا ما تتركه منسدلا او تقوم بعمله على طريقة الويفي، وهو ما يميزها.
وغالبا ما تعتمد إليسا على الأسلوب الأنيق الذي يميزها، وقد حرصت إليسا على تنسيق اكسسوارات مميزة مع هذه الاطلالات من شنط يد، مع اقتناء أحذية مجوهرات ناعمة تجعلها أكثر شياكة.
وإليكم صور ابرز إطلالات إليسا والتي اثارت الجدل خلال مشوارها الفني..