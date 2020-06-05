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فن

بعد كشفها عن طعام تعلمته بسبب كورونا.. إليسا مطلوبة على جوجل

الجمعة 05/يونيو/2020 - 10:40 ص
إليسا
إليسا
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آيه عاطف
تصدرت الفنانة إليسا، مؤشرات البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إحيائها حفلا غنائيا أون لاين بدون جمهور في ظل أزمة فيروس كورونا.

قالت إليسا، خلال لقائها على هامش الحفل مع الإعلامي السعودي علي العلياني، إنها تعلمت عدة أكلات مختلفة أثناء هذة الأزمة كان من بينها "المكرونة الأسباجيتي".

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 قدمت إليسا عدد كبير من أبرز الأغاني الخاصة بها كان من بينها :"هنغني كمان وكمان"، و"قهوة الماضي" التي طرحتها مؤخرا عبر القناة الرسمية على "اليوتيوب".

تقول كلمات أغنية (قهوة الماضي) :" بدي حدا يشتقلي كل ما اشتقتلـك .. ضمو لقلبي وحس عم ضمك إلــك .. بدي حدا شوفو إنت لو طــل
إقعد بوجو عالهدا واتأملــك .. حبيبي .. بكل مطرح في أنا وأنت سـوا .. في ذكرياتي العالقة بماضي الهوى .. قلبي صفي مجروح مش لاقي دوا .. يا بموت عإيد الوفا يا بقتــلك".
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