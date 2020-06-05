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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. أول تعليق من شيرين عبد الوهاب بعد شائعات خلافها مع زوجها حسام حبيب.. إليسا تنعى الملحن الشاب أشرف سالم

الجمعة 05/يونيو/2020 - 07:21 ص
شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب
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مصطفى كرم

نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها في السطور التالية:


أول تعليق من شيرين عبد الوهاب بعد شائعات خلافها مع زوجها حسام حبيب.. شاهد

نفت الفنانة شيرين عبد الوهاب ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية من شائعات حول خلافها مع زوجها حسام حبيب.

رانيا يوسف توجه رسالة لـ شيرين عبد الوهاب بعد شائعات خلافها مع زوجها حسام حبيب

علقت الممثلة رانيا يوسف على تغريدة المطربة شيرين عبد الوهاب التي تنفي فيها شائعات خلافها مع زوجها حسام حبيب.


أحمد سعد يثير الجدل بصورة له مع شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب بعد شائعات خلافهما

شارك الفنان احمد سعد جمهورة بصورة جديدة له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام مع شيرين عبد الوهاب وزوجها حسام حبيب من داخل منزلهم.

صدمة حقيقية.. إليسا تنعى الملحن الشاب أشرف سالم

نعت الفنانة اللبنانية إليسا وفاة الملحن اشرف سالم الذي وافته المنية مساء أمس الخميس إثر ذبحة صدرية.

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