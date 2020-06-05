لمرضى الكبد .. تعرف على روشتة الوقاية من الإصابة بـ كورونا .. فيديو

قال محمد عبدالوهاب، المشرف على برنامج زراعة الكبد بمركز جراحة الجهاز الهضمي والكبد جامعة المنصورة، إن الإعلام المصري سبب في وصول المعلومات الكاملة عن الأوضاع الحالية للرأى العام، فهو يساعد في نشر الوعى في المجتمع، معقبا: بعتبرهم جنود زي جنود الأطباء والشرطة والجيش.
وأضاف محمدعبدالوهاب، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "dmc"، أن الجهاز المناعي لـ مرضى الكبد ومرضى زراعة الكبد ضعيف جدا، ولذلك لا يجب تعرضهم إلى أي فيروس أو بكتيريا، وخاصة الفترة الحالية، لافتا إلى ضرورة أخذهم للاحتياطات الصحية.
وتابع : أن المواطن الذى اجريت له عملية زراعة كبد يجب أن يأخذ احتياطاته، معقبا: المريض يجب أن يكون في ما يشبه العزلة، بالإضافة الى ضرورة اتباعه للأساليب الصحيحة للنظافة العامة.
وأكد على ضرورة عدم مخالطته مصابين أو مرضى، متابعا: لو رايح المستشفى يبقي ميختلطش بالمرضى العاديين ولا بـ أصدقائه..وممكن أن يقوم المريض بإرسال أحد أقاربه بدلا عنه وستقوم المستشفى بتقديم النصائح له والعلاج.
وأوضح: إذا كان المريض بحاجة إلى إجراء فحص أو أشعة عليه أن يتوجه إلى المستشفي، لأن صحة المريض تهمنا جميعا، لافتا إلى أن مريض الكبد معرض دائما للإصابة ليس فقط بـ فيروس كورونا ولكن بالعديد من الفيروسات.
وشدد على ضرورة تناول مرضى زراعة الكبد الأدوية الخاصة به، بالإضافة إلى أدوية المناعة، وأهمية تناول الكثير من السوائل، معقبا: لو فيه فيتامينات وأطعمة مقوية للجهاز المناعي مفيش مانع ياخدها".
وأضاف محمدعبدالوهاب، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مصر تستطيع" المذاع على قناة "dmc"، أن الجهاز المناعي لـ مرضى الكبد ومرضى زراعة الكبد ضعيف جدا، ولذلك لا يجب تعرضهم إلى أي فيروس أو بكتيريا، وخاصة الفترة الحالية، لافتا إلى ضرورة أخذهم للاحتياطات الصحية.
وتابع : أن المواطن الذى اجريت له عملية زراعة كبد يجب أن يأخذ احتياطاته، معقبا: المريض يجب أن يكون في ما يشبه العزلة، بالإضافة الى ضرورة اتباعه للأساليب الصحيحة للنظافة العامة.
وأكد على ضرورة عدم مخالطته مصابين أو مرضى، متابعا: لو رايح المستشفى يبقي ميختلطش بالمرضى العاديين ولا بـ أصدقائه..وممكن أن يقوم المريض بإرسال أحد أقاربه بدلا عنه وستقوم المستشفى بتقديم النصائح له والعلاج.
وأوضح: إذا كان المريض بحاجة إلى إجراء فحص أو أشعة عليه أن يتوجه إلى المستشفي، لأن صحة المريض تهمنا جميعا، لافتا إلى أن مريض الكبد معرض دائما للإصابة ليس فقط بـ فيروس كورونا ولكن بالعديد من الفيروسات.
وشدد على ضرورة تناول مرضى زراعة الكبد الأدوية الخاصة به، بالإضافة إلى أدوية المناعة، وأهمية تناول الكثير من السوائل، معقبا: لو فيه فيتامينات وأطعمة مقوية للجهاز المناعي مفيش مانع ياخدها".