مصر تتصدر دول الشرق الأوسط وتقدم 53 دراسة لمواجهة فيروس كورونا

كشف الإعلامي أحمد فايق، مقدم برنامج مصر تستطيع والمذاع عبر قناة "دى إم سى"، إن مصر تتصدر دول الشرق الأوسط فى حصيلة دراسات مواجهة كورونا بـ 53 دراسة.





وتابع أحمد فايق، أن علماء مصر وباحثيها يبحثون حل لمواجهة فيروس كورونا، والجامعات المصرية تعمل ليل نهار بدراسات متعددة جعلتها تتصدر قائمة الدول حسبما أكد موقع كلينيكال ترايتس، بتقديم مصر لـ 53 دراسة لمواجهة جائحة فيروس كورونا





وفى سياق آخر، أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن نجاح تجربة حقن المصابين بفيروس كورونا المستجد ببلازما المتعافين من الفيروس وذلك لعلاج الحالات الحرجة، والتي تم العمل بها في إطار جهود الدولة المصرية لإيجاد خطوط علاجية وتسابق دول العالم في إيجاد علاج للمرضى المصابين بفيروس كورونا المستجد.





وأشارت الوزيرة إلى أنه تم تطبيق تجربة حقن بلازما المتعافين لبعض مصابي فيروس كورونا من الحالات الحرجة بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، كما تم توفير البلازما لاثنين من المستشفيات الجامعية بعد طلبها، حيث أظهرت التجربة نتائج مبدأية مبشرة من خلال نسبة تعافي جيدة للمرضى وتقليل احتياج المرضى لأجهزة التنفس الصناعي مع زيادة نسب الشفاء وخروج المرضى من المستشفيات.