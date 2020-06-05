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18 مليار جنيه | متحدث التضامن يكشف تفاصيل دعم "تكافل وكرامة" للأسر الأكثر احتياجا

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:08 م
محمد العقبي
محمد العقبي
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عادل نصار

كشف الدكتور محمد العقبي المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل دعم برنامج "تكافل وكرامة" للأسر الأكثر احتياجًا، مؤكدا أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الدولة بهذا الأمر.


وأكد العقبي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج "مانشيت"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، أن هناك تفهما كاملا من البرلمان ودعما كبيرا لبنود موازنة الجديد فيما يتعلق بالتضامن وبرنامج تكافل وكرامة، مشيرا إلى أن برنامج أصبح واحدا من أكبر برامج الدعم النقدي في العالم.


وأضاف المتحدث باسم وزارة التضامن الاجتماعي، أنه أما عن عدد المستفيدين منه وصل لأكثر من 3 ملايين ونصف المليون أسرة تضمن أكثر من 15 مليون مواطن مصري، مؤكدا أن هذا البرنامج يضاعف الدعم كل عام أكثر من العام الذي يليه.


وأكمل المتحدث، أنه معظم هذا الدعم موجهة لمحافظات الصعيد ولفئات الغير قادرة على العمل والأسر التي تواجه أزمة في العمل ولديها أطفل في المدارس، مشيرا إلى أن هذا البرنامج له طبيعة خاصة وقادر في الأساس على إدارة المعلومات ويغطي 27 محافظة.


وأكد العقبي، أن معدلات الفقر في الريف عالية جدا وعلينا توجيه الدعم للأسر الأكثر احتياجا في هذه المناطق، لافتا إلى أن هذا البرنامج بدأ بستة مليارات جنيه واليوم وصل 18 مليار جنيه.

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