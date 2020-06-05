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أبرز التبعات الاقتصادية لأزمة كورونا عالميًا ومدى تأثر مصر بها.. فيديو

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:27 م
كورونا
كورونا
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عادل نصار
قال الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد الدولي السياسي، إن القرن الحالي شهد 5 أزمات اقتصادية كانت مرتبطة بعدد معين من الدول ومنطقة معينة، مضيفا أنه في أزمة فيروس وباء كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا المستجد كل العالم متأثر بشكل كبير.

وأضاف العمدة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم، مقدمة برنامج "مانشيت"، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الجمعة، أن الجميع يتعرض لخسائر كبرى في الأزمة، متابعا أنه هناك توقعات بتزايد خسائر الاقتصاد العالمي من الفيروس.

وأكمل أستاذ الاقتصاد الدولي السياسي، أن صندوق النقد الدولي توقع خسائر عالمية تصل لـ 8 تريليونات دولار، مشيرا إلى أن هذه التوقعات قابلة للزيادة.

وأكد العمدة، أن خسائر مصر أقل من دول العالم ومصر على أرض صلبة نظرا للإصلاحات الاقتصادية الأخيرة بها، مشيرا إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة والعامة والإحصاء كشف عن معدل التضخم في الأزمة وصل لـ 5.9 معدل التضخم.

وأشار الاقتصاد الدولي السياسي، إلى أن الدولة نفذت إجراءات احترازية قبل الأزمة فرقت كثيرا وجعلتنا في موقف أفضل، ومصر حاليا تبدأ فتح الاقتصاد وهو اتجاه عالمي في أزمة عاصفة، مستدركا أنه :"مافيش دولة تقدر تعمل إغلاق كامل لفترة كبيرة في العالم".

وأنهى الدكتور، أن قطاع السياحة والوظائف المرتبطة بقطاع التجارة الأكثر تضررًا في الأزمة، ومن المتوقع أن يقل الضرر علي هذه القطاعات مع فتح الاقتصاد مرة أخرى خلال الفترة المقبلة.

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