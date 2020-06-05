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فن

ماجدة الرومي تطرح أغنية غنوا بكل اللغات .. فيديو

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:24 م
ماجدة الرومى
ماجدة الرومى
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أحمد إبراهيم
طرحت الفنانة ماجدة الرومي كليب أغنيتها الجديدة والتي تحمل اسم "غنوا بكل اللغات" وذلك عبر قناتها الرسمية على يوتيوب منذ قليل. 

والأغنية من كلمات ماجدة الرومي، وألحان وتوزيع ميشال فاضل.

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وكانت نشرت ماجدة تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تعلن فيه عن قرب طرح كليب أغنيتها الجديدة "غنوا بكل اللغات". 

وعلقت ماجدة الرومى قائلة: "غنوا بكل اللغات .. قريبا".

يذكر أن آخر أعمال ماجدة الرومي، كان أغنية "الأرض ستبقى عربية"، والتي طرحتها في دبي ضمن افتتاح احتفال "تحدي القراءة العربي"، بحضور الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي.
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