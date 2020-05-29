ماجدة الرومي: طرح كليب غنوا بكل اللغات قريبا

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حرصت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي على تهنئة جمهورها بعيد الفطر المبارك، وذلك عبر حسابها على "انستجرام"

حرصت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي على تهنئة جمهورها بعيد الفطر المبارك، وذلك عبر حسابها على "انستجرام"



