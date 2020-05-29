ماجدة الرومي: طرح كليب غنوا بكل اللغات قريبا

نشرت الفنانة ماجدة الرومى تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر تعلن فيه عن قرب طرح كليب أغنيتها الجديد "غنوا بكل اللغات".
وعلقت ماجد الرومى قائلة : "غنوا بكل اللغات .. قريبا".
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حرصت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي على تهنئة جمهورها بعيد الفطر المبارك، وذلك عبر حسابها على "انستجرام"
وكتبت ماجدة الرومي، قائلة: "عيد مبارك...#ماجدةالرومي"
يذكر أن آخر أعمال ماجدة الرومي، كان أغنية "الأرض ستبقى عربية"، والتي طرحتها في دبي ضمن افتتاح احتفال "تحدي القراءة العربي"، بحضور الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي.
غنوا بكل اللغات ....#قريبا #ماجدة_الرومي— Majida El Roumi ماجدة الرومي (@majidaelroumi) May 28, 2020
🎶🎵🎶#كورونا_لبنان#خليك_في_البيت pic.twitter.com/au00ppluwt