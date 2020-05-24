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فن

ماجدة الرومي تهنئ جمهورها بعيد الفطر

الأحد 24/مايو/2020 - 03:18 ص
ماجدة الرومي
ماجدة الرومي
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محمد بدران

حرصت الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي على تهنئة جمهورها بعيد الفطر المبارك، وذلك عبر حسابها على "انستجرام"

شاهد.. رسالة الفنانة ماجدة الرومي للراحل أحمد زكي خلال مرضه


وكتبت ماجدة الرومي، قائلة: "‏‏‏‏‏عيد مبارك...#ماجدةالرومي"

يذكر أن آخر أعمال ماجدة الرومي، كان أغنية "الأرض ستبقى عربية"، والتي طرحتها في دبي ضمن افتتاح احتفال "تحدي القراءة العربي"، بحضور الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي.

الأغنية من كلمات وألحان الكاتب مدحل العدل، وتوزيع ميشال فاضل.

وكانت آخر زيارة للفنانة ماجدة الرومى لمصر شاركت خلالها في إحدى الحفلات التي سافرت فيها إلى الأقصر وأسوان وحقق الحفل نجاحا كبيرا.

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