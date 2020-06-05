بعد إصابته بكورونا.. مدير مستشفى الابراهيمية : ادعولي

طالب الدكتور عبدالسلام عيد مدير مستشفى الإبراهيمية بمحافظة الشرقية في تدوينة له عبر صفحته عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك بالدعاء له عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.





وقال: "الحمد لله علي كل حال ودعواتكم هكون أحسن إن شاء الله شكرا للمشاعر الطيبة".





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كان مصدر بمديرية الشئون الصحية بـ الشرقية أكد إصابة الدكتور السيد عبدالسلام، مدير مستشفى "الإبراهيمية" المركزي، بمحافظة الشرقية، بفيروس "كورونا" المُستجد.



