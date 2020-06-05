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محافظات

بعد إصابته بكورونا.. مدير مستشفى الابراهيمية : ادعولي

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:43 م
الدكتور عبدالسلام
الدكتور عبدالسلام عيد مدير مستشفي الإبراهيمية
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محمد الطحاوي
طالب الدكتور عبدالسلام عيد مدير مستشفى الإبراهيمية بمحافظة الشرقية في تدوينة له عبر صفحته عبر موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك بالدعاء له عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد. 

وقال: "الحمد لله علي كل حال ودعواتكم هكون أحسن إن شاء الله شكرا للمشاعر الطيبة". 

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كان مصدر بمديرية الشئون الصحية بـ الشرقية أكد إصابة الدكتور السيد عبدالسلام، مدير مستشفى "الإبراهيمية" المركزي، بمحافظة الشرقية، بفيروس "كورونا" المُستجد.
 

وأضاف المصدر أنه الي الآن لم يتم تحديد إذا ما كان مدير المستشفى سيخضع لإجراءات العزل المنزلي أم سيتم عزله بالقسم المُخصص لعزل الأطباء بالمستشفى، وذلك حسب حالته الصحية.
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