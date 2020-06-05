AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

تستعد لطرحه في سبتمبر.. شركة بريطانية تبدأ إنتاج لقاح كورونا

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:47 م
شركة بريطانية تبدأ
شركة بريطانية تبدأ إنتاج لقاح كورونا قبل ظهور النتائج
Advertisements
رحيم يسري
كشفت شركة "أسترازينيكا" للأدوية عن بدء إنتاج لقاح لعلاج فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، معلنة عزمها طرح ما يصل إلى 2 مليار جرعة من اللقاح، جزء كبير منها بحلول سبتمبر إذا امكن.

ويرى مدير شركة الأدوية البريطانية السويدية متعددة الجنسيات ومقرها انجلترا، أنه يجب البدء في انتاج جرعات بكميات كبيرة من اللقاح المحتمل لفيروس كورونا، حتى يتمكنوا من تلبية الطلب حال نجاح اللقاح.

اقرأ أيضا:

يقول باسكال سوريوت رئيس الشركة في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إنهم بدأوا في تصنيع اللقاح، موضحا أنه يتم الآن إجراء التجارب على العقار ويجب أن يكونوا مستعدين لطرحه مع ظهور النتائج.

وأعلنت الشركة البريطانية أنها ستوفر نحو 2 مليار جرعة من اللقاح، مؤكدا أن التصنيع بدأ بالفعل لأنهم يدخلون في "سباق مع الزمن"، مشيرا إلى أن ذلك يعد مخاطرة كبيرة قد تكلفهم خسائر ضخمة، نظرا لأن اللقاح قد لا يثبت فعالية في علاج فيروس كورونا.

وأشار سوريوت إلى أن الشركة لا تسعى لتحقيق الربح من وراء اللقاح الجديد، موضحا أنه إذا ثبتت فعاليته فستقوم الشركة بإنتاج 2 مليار جرعة بعد توقيع عقدين جديدين، أحدهما مع رجل أعمال مساهم في تجارب الملياردير بيل جيتس.

وتعمل الشركة على تصنيع اللقاح بالتعاون مع علماء جامعة أكسفورد، ومن المقرر أن يتم تزويد الدول ذات الدخل المتوسط والفقيرة بنحو مليار جرعة من اللقاح، بنيما يقول مدير الشركة إنه من المتوقع أن يعرف فعالية العقار الذي سيتم إنتاجه بحلول شهر أغسطس المقبل.

واتقفت الشركة مع معهد سيروم الهندي - أحد أكبر مصنعي اللقاحات في العالم - على تزويد الدول الفقيرة ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة بنحو مليار جرعة من اللقاح، من المقرر توفير 400 مليون منها قبل نهاية العام الجاري.

فيما دشنت الشركة عدد من سلاسل الإمداد حول العالم في الولايات المتحدة وأوروبا، لتوفير العلاج الجديد المحتمل لفيروس كورونا، حيث من المقرر أن يتم توفير 300 مليون جرحة لصالح أمريكا و100 مليون لبريطانيا، على أن يتم تسلسم الدفعات الأولى في سبتمبر.

كانت جامعة أكسفورد أعلنت في شهر ابريل الماضي، أنها تختبر لقاح بالتعاون مع "أسترازينيكا" على نحو 10 آلاف متطوع من البالغين، وأوضحت أنهم يتقدمون بشكل جيد للغاية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد نجاحة على القرود.. أكبر شركة أمصال في العالم: سننتج 60 مليون جرعة من لقاح كورونا

بسعر التكلفة.. جامعة أكسفورد تعلن موعد ظهور لقاح كورونا

بريطانيا تستعد لإنتاج 30 مليون جرعة من لقاح كورونا

4 أشهر على إنتاج أول لقاح في العالم لـ كورونا.. اعرف التفاصيل

ترشيحاتنا

الصحة: نجاح تجربة حقن مصابي كورونا من الحالات الحرجة ببلازما المتعافين وزيادة نسب الشفاء

الداخلية السعودية تعلن إعادة تعليق أداء الصلوات في مساجد جدة

بقوة 5.2 درجة.. زلزال يضرب تركيا

50 ألف مصل يؤدون صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك

بعد خضوعه لعملية جراحية .. نبيلة عبيد تدعو لـ أشرف زكي

خاص.. إلغاء الدوري السعودي لكرة القدم بسبب تفشي فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة محتشمة .. هازال كايا تستعرض جمالها على إنستجرام

بعد إصابة ثالث إعلامية بـ كورونا.. 10 صور لـ المذيعة دينا زهرة

بـ كاش مايوه.. نيرمين الفقي تثير الجدل برفقة كلبها