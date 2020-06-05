تستعد لطرحه في سبتمبر.. شركة بريطانية تبدأ إنتاج لقاح كورونا

كشفت شركة "أسترازينيكا" للأدوية عن بدء إنتاج لقاح لعلاج فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، معلنة عزمها طرح ما يصل إلى 2 مليار جرعة من اللقاح، جزء كبير منها بحلول سبتمبر إذا امكن.





ويرى مدير شركة الأدوية البريطانية السويدية متعددة الجنسيات ومقرها انجلترا، أنه يجب البدء في انتاج جرعات بكميات كبيرة من اللقاح المحتمل لفيروس كورونا، حتى يتمكنوا من تلبية الطلب حال نجاح اللقاح.





اقرأ أيضا:





يقول باسكال سوريوت رئيس الشركة في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إنهم بدأوا في تصنيع اللقاح، موضحا أنه يتم الآن إجراء التجارب على العقار ويجب أن يكونوا مستعدين لطرحه مع ظهور النتائج.





وأعلنت الشركة البريطانية أنها ستوفر نحو 2 مليار جرعة من اللقاح، مؤكدا أن التصنيع بدأ بالفعل لأنهم يدخلون في "سباق مع الزمن"، مشيرا إلى أن ذلك يعد مخاطرة كبيرة قد تكلفهم خسائر ضخمة، نظرا لأن اللقاح قد لا يثبت فعالية في علاج فيروس كورونا.





وأشار سوريوت إلى أن الشركة لا تسعى لتحقيق الربح من وراء اللقاح الجديد، موضحا أنه إذا ثبتت فعاليته فستقوم الشركة بإنتاج 2 مليار جرعة بعد توقيع عقدين جديدين، أحدهما مع رجل أعمال مساهم في تجارب الملياردير بيل جيتس.





وتعمل الشركة على تصنيع اللقاح بالتعاون مع علماء جامعة أكسفورد، ومن المقرر أن يتم تزويد الدول ذات الدخل المتوسط والفقيرة بنحو مليار جرعة من اللقاح، بنيما يقول مدير الشركة إنه من المتوقع أن يعرف فعالية العقار الذي سيتم إنتاجه بحلول شهر أغسطس المقبل.





واتقفت الشركة مع معهد سيروم الهندي - أحد أكبر مصنعي اللقاحات في العالم - على تزويد الدول الفقيرة ذات الدخول المنخفضة والمتوسطة بنحو مليار جرعة من اللقاح، من المقرر توفير 400 مليون منها قبل نهاية العام الجاري.





فيما دشنت الشركة عدد من سلاسل الإمداد حول العالم في الولايات المتحدة وأوروبا، لتوفير العلاج الجديد المحتمل لفيروس كورونا، حيث من المقرر أن يتم توفير 300 مليون جرحة لصالح أمريكا و100 مليون لبريطانيا، على أن يتم تسلسم الدفعات الأولى في سبتمبر.



