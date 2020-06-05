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أخبار العالم

46 وفاة جديدة بفيروس كورونا في فرنسا

الجمعة 05/يونيو/2020 - 09:10 م
انتشار فيروس كورونا
انتشار فيروس كورونا
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قسم الخارجي
أعلنت وزارة الصحة الفرنسية تسجيل 46 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة لديها إلى 29111.

وكان رئيس المجلس العلمي الفرنسي جان فرانسوا ديلفريسي قد أعلن أن وباء كورونا المستجد "كوفيد-19" أصبح تحت السيطرة حاليًا في فرنسا.


وبحسب قناة "النهار" اللبنانية، قال ديلفريسي "الفيروس لا يزال موجودًا وخصوصًا في بعض المناطق، لكنّ انتشاره بطيء. وبعدما كان لدينا عشرات آلاف الحالات تقريبا، ما يقارب 80 ألف حالة جديدة يوميًا في مطلع مارس قبل العزل، نعتبر الآن أنّها باتت حوالى ألف حالة تقريبًا".

وأعلنت فرنسا منذ فترة عزمها اعتماد تطبيق محلى خاص بها للكشف عن مصابى فيروس كورونا من دون الاعتماد على تطبيق COVID-19 من شركتى أبل وجوجل.

ورفضت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية NHS استخدام تطبيق COVID-19 لأن التطبيق سيعتمد على تتبع المستخدمين وبياناتهم وسيقوم بالدخول إلى قاعدة بيانات البريطانيين الصحية. 
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