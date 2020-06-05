لطلاب آداب عين شمس .. حل مشاكل الإيميل الجامعي بشكل بسيط وسريع من خلال هذا الرابط

أقرأ ايضا :

ونوهت الكلية أنه من خلال هذا الرابط اضغط هنا يمكن حل أي مشكلة في الإيميل الجامعي بشكل بسيط وسريع .





أقرأ ايضا :





وأكدت الكلية علي حرص الطلاب برفع ابحاثهم من خلال بريد الجامعي الخاص لكل طالب حيث ان كل منصة لاتقبل سوي بحث من كل عنوان بريدي.





وأوضحت الكلية أن وحدة تكنولوجيا المعلومات غير مسؤلة عن عدم وصول اي بحث تم رفعه بتلك المحاولات غير الصحيحة لرفع أبحاث مجموعة من الطلاب من خلال بريد إلكتروني واحد.



