لطلاب آداب عين شمس .. حل مشاكل الإيميل الجامعي بشكل بسيط وسريع من خلال هذا الرابط

لطلاب اداب جامعة عين شمس يمكنكم الحصول على نسخة مايكروسوفت اوفيس (Office 365) أصلية كاملة مفعلة لطلاب الجامعات مجانا، تعرف على الخطوات عن طريق الرابط التالي اضغط هنا .
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ونوهت الكلية أنه من خلال هذا الرابط اضغط هنا يمكن حل أي مشكلة في الإيميل الجامعي بشكل بسيط وسريع .
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وأكدت الكلية علي حرص الطلاب برفع ابحاثهم من خلال بريد الجامعي الخاص لكل طالب حيث ان كل منصة لاتقبل سوي بحث من كل عنوان بريدي.
وأوضحت الكلية أن وحدة تكنولوجيا المعلومات غير مسؤلة عن عدم وصول اي بحث تم رفعه بتلك المحاولات غير الصحيحة لرفع أبحاث مجموعة من الطلاب من خلال بريد إلكتروني واحد.
الجدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مرتضى، عميد كلية الأداب، سبق أن قال إنه تم تحديد مصير طلاب النقل بشأن امتحاناتهم حيث تم الاكتفاء بعمل "سؤال بحثي ، ومقال بحثي، ومشروع بحثي " حيث تم بدء تسليم مشروعاتهم البحثية الكترونيا.