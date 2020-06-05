بعد إجرائه جراحة.. عودة أشرف زكي إلى منزله بصحبة زوجته وشقيقته

عاد نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي إلى منزله بعد إجرائه عملية جراحية لتركيب دعامة في القلب، وكان بصحبة زوجته الفنانة روجينا، وشقيقته الفنانة ماجدة زكي.
وحرص عدد كبير من نجوم الفن، على دعم نقيب الممثليين الفنان أشرف زكي، بعد إجرائه العملية نستعرض أبرز هؤلاء النجوم.
دنيا سمير غانم
نشرت دنيا سمير غانم صورة تجمع أشرف زكى، وزوجته النجمة روجينا، حيث أثنت على جهده الكبير الذى يبذله للقيام بمهامه كنقيب للممثلين واهتمامه بجميع أعضاء النقابة وشئونهم.
وقالت دنيا سمير غانم، فى تدوينتها على الصورة التى نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، "دكتور أشرف زكى الأخ الكبير لينا كلنا كفنانين ألف سلامة عليك.. وحمد الله على سلامتك من العملية وربنا يحفظك لبيتك وولادك وزوجتك الجميلة، وكلنا عارفين إن تعبك ده بسبب الجهد الكبير اللى بتبذله فى النقابة واهتمامك بالصغير قبل الكبير.. كلنا مقدرين وربنا يقومك بالسلامة".
هيدي كرم
كتبت هيدي كرم، عبر حسابها على "انستجرام"، قائلا: "انا عمري ما شفت حد بيرد على تليفونه في كل وقت في ال ٢٤ ساعه ٧ ايّام في الأسبوع عمري ما شفت حد بيتعامل مع كل عضو في النقابه و كأنه الوحيد عمري ما شفت حد عنده صبر و طولة بال ان يسمع مشاكل كل واحد فينا بدون ما يزهق و لا يتخنق ... عمري ما شفت حد منصف و بيعامل أعضاء النقابه كلهم على انهم عيلته و أهل بيته زيك يا دكتور اشرف".
وتابعت 'انت عارف اني لما بحس اني هاقع في اَي مشكله في الشغل الحاجه الوحيدة اللي بتطمني هي فكرة انك نقيبنا اللي أكيد ها تسندنا و تقف جنبنا ... حتى في الازمه بتاعت كورونا وجودي في نقابه انت نقيبها مطمني جدًا .... معلش طولت شويه لكن دي مشاعري ناحية راجل محترم زي حضرتك ... كلنا بنحبك و بنحترمك و بندعيلك من قلوبنا ربنا يقومك بالسلامه انت السند و الضهر لكل عضو في النقابه ... تستاهل كل الحب و التقدير".
رانيا فريد شوقي
أعربت الفنانة رانيا فريد شوقي،عن تمنياتها بالشفاء العاجل للدكتور أشرف زكي نفيب المهن الهن التمثيلية، ونشرت صورة له عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".
وكتبت رانيا تعليقا على الصورة:" ألف سلامة عليك يادكتور اشرف ربنا يشفيك ويعافيك ياغالي".
عمرو سعد
نشر الفنان عمرو سعد صورة للفنان أشرف زكي علي حسابه الشخصي عبر تطبيق "إنستجرام" وعلق عمرو سعد علي الصورة قائلا؛ دعواتكم للاستاذ اشرف زكي بالصحة والخير والشفاء إن شاء الله .
فيفي عبده
تمنت فيفى عبده الشفاء لـ أشرف زكي قائلة :" دعواتكم بالشفاء العاجل لنقيب الفنانين د/اشرف ذكى ...الف سلامه عليك وربنا يشفيك ويعافيك ويتم شفاك على خير".
أحمد زاهر
نشر أحمد زاهر صورة لـ اشرف زكي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وعلق قائلا :" الف مليون سلامه يا دكتور اشرف يابو الرجوله و الجدعنه ياللي عمرك ما سبت حد في محنه الا و كنت جنبه ربنا يقومك لينا بالسلامه يا حبيب الكل أرجو الدعاء لدكتوري و استاذي اشرف زكي".