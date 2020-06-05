بعد إجرائه جراحة.. عودة أشرف زكي إلى منزله بصحبة زوجته وشقيقته

عاد نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي إلى منزله بعد إجرائه عملية جراحية لتركيب دعامة في القلب، وكان بصحبة زوجته الفنانة روجينا، وشقيقته الفنانة ماجدة زكي.





دنيا سمير غانم

وقالت دنيا سمير غانم، فى تدوينتها على الصورة التى نشرتها عبر حسابها الشخصى بموقع "إنستجرام"، "دكتور أشرف زكى الأخ الكبير لينا كلنا كفنانين ألف سلامة عليك.. وحمد الله على سلامتك من العملية وربنا يحفظك لبيتك وولادك وزوجتك الجميلة، وكلنا عارفين إن تعبك ده بسبب الجهد الكبير اللى بتبذله فى النقابة واهتمامك بالصغير قبل الكبير.. كلنا مقدرين وربنا يقومك بالسلامة".

هيدي كرم

كتبت هيدي كرم، عبر حسابها على "انستجرام"، قائلا: "انا عمري ما شفت حد بيرد على تليفونه في كل وقت في ال ٢٤ ساعه ٧ ايّام في الأسبوع عمري ما شفت حد بيتعامل مع كل عضو في النقابه و كأنه الوحيد عمري ما شفت حد عنده صبر و طولة بال ان يسمع مشاكل كل واحد فينا بدون ما يزهق و لا يتخنق ... عمري ما شفت حد منصف و بيعامل أعضاء النقابه كلهم على انهم عيلته و أهل بيته زيك يا دكتور اشرف".









وتابعت 'انت عارف اني لما بحس اني هاقع في اَي مشكله في الشغل الحاجه الوحيدة اللي بتطمني هي فكرة انك نقيبنا اللي أكيد ها تسندنا و تقف جنبنا ... حتى في الازمه بتاعت كورونا وجودي في نقابه انت نقيبها مطمني جدًا .... معلش طولت شويه لكن دي مشاعري ناحية راجل محترم زي حضرتك ... كلنا بنحبك و بنحترمك و بندعيلك من قلوبنا ربنا يقومك بالسلامه انت السند و الضهر لكل عضو في النقابه ... تستاهل كل الحب و التقدير".







