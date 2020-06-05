أخبار الرياضة .. آرسنال يرفض عودة النني .. واستقالة المستشار القانوني للنادي الأهلي

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الجمعة، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :









تقدم محمد عثمان، المستشار القانوني للأهلي، باعتذار إلى محمود الخطيب ، رئيس مجلس إدارة النادي عن الاستمرار في مهمته القانونية خلال هذه الفترة.









عبر طارق يحيي نجم نادي الزمالك السابق، ومقدم برنامج زملكاوي، عن دهشته من الانتقادات والهجوم الذي تتعرض له قناة نادي الزمالك منذ ظهورها على الساحة.









قرر الاتحاد السعودي لكرة القدم، إلغاء منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، هذا الموسم 2019-2020، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد"كوفيد 19".













أكدت تقارير صحفية تركية، اليوم الجمعة، أن المحترف المصري محمد النني، لاعب نادي بشكتاش التركي، والمعار من نادي ارسنال الإنجليزي، طلب من فريقه اللندني العودة لصفوف الفريق الموسم المقبل.