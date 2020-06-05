النني يطلب العودة لـ آرسنال.. والنادي الإنجليزي يرد: لا نريدك





وذكرت جريدة فوتو سبور التركية، أن محمد النني أخبر إدارة ناديه ارسنال أنه يريد العودة لصفوف الفريق الشمال اللندني الموسم المقبل، بعد مشاكله المادية الأخيرة مع ناديه بشكتاش.





وشهدت الفترة الأخيرة، مشكلة كبيرة بين محمد النني وناديه بشكتاش، حيث لم يتحصل النني على مستحقاته المادية منذ بدء أزمة فيروس كورونا، والمقدرة بمبلغ 600 ألف يورو، مهددًا بعدم اللعب للفريق التركي، بحسب الصحف المحلية هناك.





وأشارت الجريدة أن نادي ارسنال أخبر النني بأنهم لا يريدوه في الفريق الموسم المقبل، كما ذكرت أن بشكتاش يطلب تمديد إعارة اللاعب لمدة موسم إضافي.





يذكر أن النني قد تمت إعارته لصفوف نادي بشكتاش الصيف الماضي، لمدة موسم وحيد، قادمًا من نادي ارسنال