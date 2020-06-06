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سيارات

4 نصائح لحماية سيارتك من الصدأ

السبت 06/يونيو/2020 - 03:10 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

تعتبر مشكلة صدأ فى جسم السيارة من أسوأ المشاكل التي يقابلها مالكي السيارات حيث أن الصدأ لا يتسبب فقط فى تشوه مظهر السيارة ولكن ترك مشكلة الصدأ دون حلها يتسبب فى تآكل الهيكل المعدني للسيارة وتفتته وانهياره .

ينتشر الصدأ فى جسم السيارة بسرعة كبيرة في الأماكن التى لانعتني بها ، لذلك لابد ان نتجنب الاشياء التى تجعل سيارتك تصاب بالصدأ.

وخلال السطور القادمة نتعرف سويا على كيفية تجنب صدأ السيارات .

اولا : اغسل سيارتك كل اسبوع لإزالة الطين والاملاح وفضلات الطيور ، فغسل السيارة بإستمرار يساعد على حمايتها من الصدأ ، ثم تجفيفها جيدا .

ثانيا : نظف سيارتك باستخدام الشمع مرة واحدة كل 4 اشهر فيقوم الشمع بحماية جسم السيارة من الرطوبة والاملاح والغبار لأنه يمنح السيارة طبقة تعمل على عزل جسم السيارة عن الأتربة والغبار.

ثالثا : حافظ على نظافة سيارتك من الداخل وقم بتجفيفها جيدًا وقم بتنظيفها من آي ماء مسكوب أو مشروبات لأن تراكمها يتسبب في وجود الصدأ فيجب الأهتمام بنظافة وجفاف السيارة.

رابعا : يجب تجفيف جسم السيارة جيدًا بعد سقوط الامطار فى فصل الشتاء لأن تراكم الماء يتسبب فى حدوث الصدأ، ويمكنك استخدام غطاء مضاد لمياة الامطار فهو يحمي جسم السيارة من الماء ويحجب الرياح المحملة بالرطوبة والغبار.

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