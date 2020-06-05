شاهد.. مرسيدس قديمة تتحول إلى إم جي 63 الجديدة.. صور

أعلنت شركة والد إنترناشيونال المختصة بتعديل السيارات، عن مهمة تحويل الجيل السابق من مرسيدس الفئة G إلى سيارة مشابهة جدا للطراز AMG G63 الجديد الذي يعتبر الطراز الأعلى في هذه الفئة.





وأطلقت شركة والد إنترناشيونال على الطراز الجديد اسم Black Bison، وعند النظر إلى السيارة من أسفل نرى الصدام الجديد مع ممرات الهواء الكبيرة، ومصابيح الإضاءة من نوع LED، في حين أن الصدام الخلفي يبدو عريضا على نحو ملفت.





بالإضافة إلى جسم السيارة الواسع الذي جعل كل زاوية تبرز بمقدار ٥٠ ملم ما جعل الطراز G واجون يتميز بشبك Panamericana في الأمام، وهي سمة مميزة في طرازات AMG الراقية فى يومنا هذا .





وعمل شريط الإضاءة الموجود على مستوى السطح على تعزيز الرؤية الليلية، ويمكن الحصول بشكل اختيارى فيما يخص الفئة G على سقف رياضي مع غطاء جديد لتحسين عملية التهوية على المحرك التوربيني.





كما يوجد نظام عادم رياضي وأنابيب عادم جانبية تعتبر جزءا من الانتاج ما أعطى هذه السيارة نغمة أعمق، كما جاءت التطويرات الخارجية من خلال عجلات جديدة مقاس 10.5 × 24 بوصة جرى تصنيعها محليا من قبل شركة والد خصيصا لهذا الطراز، وهي إطارات عريضة وملفوفة مقدمه من شركة تويو لتناسب الطرق الطينية، والوعرة.